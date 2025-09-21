विज्ञापन
IND vs PAK: अभिषेक शर्मा का 'महारिकॉर्ड', T20I में ये कारनामा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने

Abhishek Sharma IND vs PAK: अभिषेक शर्मा ने टी 20 इंटरनेशनल मुकाबले में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, अभिषेक ने 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया.

IND vs PAK: अभिषेक शर्मा का 'महारिकॉर्ड', T20I में ये कारनामा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने
Abhishek Sharma IND vs PAK:

Abhishek Sharma T20I Record IND vs PAK Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट के युवा स्टार अभिषेक शर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है. उन्होंने एक ही अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया और वो अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच की पहली ही गेंद पर दो बार छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज़ बने. यह उपलब्धि उन्होंने एशिया कप 2025 के मुकाबले में हासिल की, जब उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए पहली ही गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया. अभिषेक शर्मा ने मात्र 24 गेंदों में अर्धशतक जड़ा.  इससे पहले भी वो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शुरुआती गेंद पर छक्का जड़ चुके हैं. इस रिकॉर्ड के साथ अभिषेक शर्मा भारतीय टी20 क्रिकेट के उभरते सितारे के रूप में और भी मज़बूती से अपनी पहचान दर्ज करा चुके हैं.

