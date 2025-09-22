IND vs PAK: अभिषेक शर्मा का 'महारिकॉर्ड', T20I में ये कारनामा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने

Abhishek Sharma First Ball Sixes Record IND vs PAK Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट के युवा स्टार अभिषेक शर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है. उन्होंने एक ही अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया और वो अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच की पहली ही गेंद पर दो बार छक्का(Abhishek Sharma Twice First Ball Sixes Record in T20I) लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज़ बने. यह उपलब्धि उन्होंने एशिया कप 2025 के मुकाबले में हासिल की, जब उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए पहली ही गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया. अभिषेक शर्मा ने मात्र 24 गेंदों में अर्धशतक जड़ा. इससे पहले भी वो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शुरुआती गेंद पर छक्का जड़ चुके हैं. इस रिकॉर्ड के साथ अभिषेक शर्मा भारतीय टी20 क्रिकेट के उभरते सितारे के रूप में और भी मज़बूती से अपनी पहचान दर्ज करा चुके हैं.

🚨 HISTORY BY ABHISHEK SHARMA 🚨



- Abhishek becomes the first Indian to hit a six in the first ball twice in T20I. 😍 pic.twitter.com/fIJPI75WcZ — Johns. (@CricCrazyJohns) September 21, 2025

अभिषेक ने शाहीन शाह अफरीदी की पारी की पहली गेंद पर छक्का जड़ा. गिल ने भी अगले ओवर में ऑफ स्पिनर सईम अयूब पर दो चौके मारे. अभिषेक नौ रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब शाहीन की गेंद पर नवाज उनका मुश्किल कैच लपकने में नाकाम रहे. गिल ने इसी ओवर में दो चौके मारे. अभिषेक ने लेग स्पिनर अबरार अहमद (42 रन पर एक विकेट) का स्वागत लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ किया और फिर राऊफ की गेंद पर दो रन के साथ पांचवें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया.

अभिषेक शर्मा के तूफानी अर्धशतक और शुभमन गिल के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से भारत ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की. तिलक वर्मा ने भी 19 गेंद में दो छक्कों और दो चौकों से नाबाद 30 रन की उम्दा पारी खेली.