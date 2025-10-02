'जो कुछ हुआ उसे देखकर ...', एबी डिविलियर्स ने एशिया कप ट्रॉफी को लेकर मचे बवाल पर दिया बड़ा बयान

AB de Villiers Reacts To Mohsin Naqvi vs BCCI: एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के प्रमुख और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी के हाथों एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेने से इनकार करने के टीम इंडिया के फैसले पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं. भारत के इस रुख से नाराज़ नक़वी ने सूर्यकुमार यादव की टीम को ट्रॉफी न देने का फैसला किया. इसके बजाय, वह ट्रॉफी और विजेता टीम के मेडल को दुबई स्थित अपने होटल के कमरे में ले गए. इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, साउथ अफ्रीका के महान क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने इस बारे में रिएक्ट किया है. एबी का मानना है कि खेलों में राजनीति की कोई जगह नहीं है. इसके लिए एबी ने भारतीय टीम की आलोचना की है. एबी डिविलियर्स ने कहा कि "एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की ओर से पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद जो कुछ हुआ, उसे देखकर उन्हें दुख हुआ"

डिविलियर्स ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, क्रिकेट और राजनीति को हमेशा एक-दूसरे से अलग रखना चाहिए. एबी ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "टीम इंडिया इस बात से खुश नहीं थी कि ट्रॉफी किसे दी जा रही है. मुझे नहीं लगता कि खेल में ऐसा होना चाहिए. राजनीति को किनारे रखना चाहिए. खेल एक चीज़ है, और उसे उसके असली रूप में मनाया जाना चाहिए. यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में वे इसे सुलझा लेंगे".

एबी डिविलियर्स ने आगे कहा, "ऐसा करना खिलाड़ियों को बहुत मुश्किल स्थिति में डाल देता है, और यही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. अंत में यह काफी अजीब था."

इसके अलावा एबी ने आगे कहा कि वर्तमान में भारतीय टीम काफी मजबूत टीम है. एबी ने कहा, "आइए सबसे ज़रूरी चीज़ (क्रिकेट) पर ध्यान दें. भारत वाकई बहुत मज़बूत दिख रहा है. वह बड़े टी20 विश्व कप की तैयारी में. याद रखिए, वो ज़्यादा दूर नहीं है.. और ऐसा लग रहा है कि उनमें बहुत प्रतिभा है, और वो बड़े मौकों पर अच्छा खेलते हैं. भारत की टीम को देखना काफी शानदार है".