इतिहास-भूगोल दोनों बदल देंगे...राजनाथ ने फिर क्यों दी पाकिस्तान को चेतावनी?

विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने सर क्रीक इलाके में कोई भी हिमाकत की को उसे करारा जवाब मिलेगा. राजनाथ सिंह ने कहा कि जबाव ऐसा होगा कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे. उन्होंने पाक को 1965 की जंग एक बार फिर से याद दिलाई, जब भारतीय सेना

ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य दिखाया था. उन्होंने कहा कि आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से होकर गुजरता है.

ये भी पढ़ें- PoK में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत… बैकफुट पर शहबाज-मुनीर, कब्जे वाले कश्मीर में चल क्या रहा?

आजादी के 78 साल बाद भी सर क्रीक पर विवाद

उन्होंने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है. भारत ने कई बार बातचीत से इसका समाधान निकालना चाहा लेकिन पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है. पाकिस्तानी फौज ने जिस तरह से हाल में सर क्रीक से सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत साफ पता चलती है.

हिमाकत की तो करारा जवाब देंगे

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बीएसएफ मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं. अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे करारा जवाब मिलेगा. उसे ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से होकर गुजरता है.

भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और BSF मिल कर मुस्तैदी से कर रही है। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जबाव मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा: रक्षा मंत्री श्री @rajnathsingh — रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) October 2, 2025

'नापाक' कोशिश सेना ने की नाकाम

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेदने की नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया था, ये बात भी राजनाथ ने पाक को एक बार फिर याद दिलाई. उन्होंने ये बातें गुरुवार को विजयदशमी के अवसर पर सेना के जवानों के बीच भुज एयरबेस पर कहीं.

रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को यह संदेश दे दिया गया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं. अपने सामर्थ्य के बावजूद हमने संयम का परिचय दिया, क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी. उन्होंने फिर साफ किया कि इसका विस्तार करके जंग छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य नहीं था. राजनाथ ने इस बात पर खुशी जताई कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी सैन्य लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब भी जारी है.

इनपुट- भाषा के साथ

