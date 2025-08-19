Asia Cup 2025: "अन्याय हुआ है..." भारतीय टीम के सेलेक्शन पर आया का आकाश चोपड़ा का रिएक्शन

Aakash Chopra Reaction India Asia Cup Squad: एशिया कप 2025 के लिए मंगलवार को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. 15 सदस्यीय टीम की अगुवाई सूर्यकुमार यादव करेंगे, जबकि शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान बनाया गया है. वहीं घरेलू सर्किट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी श्रेयस अय्यर टीम में जगह नहीं बना पाए हैं. चयनकर्ताओं ने टीम सेलेक्शन में बीते साल भर से टी20 टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ियों के कोर ग्रुप को बनाए रखा है. वहीं भारतीय टीम के सेलेक्शन पर पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का रिएक्शन आया है. आकाश चोपड़ा की मानें तो गिल के उपकप्तान बनने का मतलब है कि भारत अब ऑल-फॉर्मेट कप्तान की दिशा में चल पड़ा है. इसके साथ ही चोपड़ा ने अक्षर पटेल को लेकर कहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है.

एशिया कप के लिए टीम इंडिया के सेलेक्शन पर बोलते हुए आकाश चोपड़ा ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा,"शुभमन गिल अब भारत की नई टी20 टीम के उप-कप्तान हैं. एशिया कप के लिए सिर्फ चयन नहीं हुआ है, वाइस कैप्टन की पदवी दी गई है, इसका अर्थ क्या हुआ. भारत ऑल फॉर्मेट कैप्टन की तरफ चल पड़ा है. टेस्ट के कप्तान हैं. अंततः वनडे के कप्तान बन ही जाएंगे. तो इसका मतलब भविष्य का कप्तान तैयार किया जा रहा है. वो वाली दिशा क्लीयर हो गई है."

चोपड़ा ने आगे कहा,"उपकप्तान हैं तो ओपन भी करेंगे. ओपन भी करेंगे तो कौन नहीं खेलेगा. संजू सैमसन का हो सकता है कि 11 में जगह ना बने और इसी वजह से जितेश शर्मा का नाम आप टीम में पाएंगे. क्योंकि मीडिल ऑर्डर चाहिए होगा ना कीपर." "जितेश को उनके प्रदर्शन का इनाम मिला है. आरसीबी के लिए अच्छा किया. टीम को खिताब दिलाया और अब वो भारतीय टीम का हिस्सा भी हैं."

श्रेयस अय्यर के लिए कोई जगह नहीं है. अब इसका अर्थ क्या है? टीम ना स्लॉट के हिसाब से चुनी गई है. तीन पर तिलक हैं, चार पर सूर्या हैं, पांच पर हम अक्षर को खिलाते हैं, छह पर हार्दिक खेलते हैं तो इसमें अय्यर फिट नहीं बैठ रहे. तो नहीं दिया उन्होंने. उन्होंने सब कुछ ठीक किया है. पर वो जगह नहीं बन पा रही है. स्लॉट पर जगह नहीं है."

टीम में प्रसिद्ध कृष्णा का नाम ना होने और हर्षित राणा को मौका देने पर आकाश चोपड़ा ने कहा,"इस बार आईपीएल के प्रदर्शन को उतनी तवज्जो नहीं दी हई है. हर्षित को बरकरार रखा गया है. रवि बिश्नोई के लिए थोड़ा सा फील होगा. क्योंकि खराब उन्होंने कुछ नहीं किया था."

अक्षर पटेल टीम के उपकप्तान थे, लेकिन अब गिल को यह जिम्मेदारी दी गई है. इस पर आकाश चोपड़ा ने कहा,"आपको अक्षर पटेल के लिए फील करना होगा. क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है. वाइस कैप्टन भी थे, अच्छा भी कर रहे थे, लेकिन अब उपकप्तान नहीं हैं. यह थोड़ा था उनके साथ अन्याय हुआ है. टीम ठीक लग रही है."

एशिया कप के लिए टीम इंडिया की टीम: सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (वीसी), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

रिजर्व खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल