Rashid Khan: पूरी दुनिया में जो कोई गेंदबाज नहीं कर पाया, राशिद खान ने वो कारनामा कर दिखाया

Rashid Khan Created History: राशिद खान ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 क्रिकेट में 650 या उससे अधिक विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं.

Rashid Khan
  • राशिद खान टी20 क्रिकेट में 650 से अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने 651 विकेट लिए हैं.
  • उन्होंने 482 मैचों में 478 पारियों में 18.54 की औसत से विकेट हासिल किए और किफायती गेंदबाजी की है.
  • ड्वेन ब्रावो 631 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं, जबकि सुनील नरेन तीसरे और इमरान ताहिर चौथे स्थान पर हैं.
Rashid Khan Created History: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के होनहार ऑलराउंडर राशिद खान ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 क्रिकेट में 650 या उससे अधिक विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. 2015 से खबर लिखे जाने तक क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में उन्होंने 482 मैच खेले हैं. इस बीच 478 पारियों में उन्हें 18.54 की औसत से 651 सफलता हाथ लगी है.

टी20 क्रिकेट के एक मुकाबले में राशिद खान का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 17 रन खर्च कर छह विकेट है. यहां उन्होंने काफी किफायती गेंदबाजी की है. 26 ऑलराउंडर ने महज 6.57 की इकोनॉमी से रन खर्च किए हैं. टी20 क्रिकेट में उनके नाम चार बार पांच, जबकि 17 बार चार विकेट चटकाने का कारनामा है.

दूसरे पायदान पर ड्वेन ब्रावो

टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर ड्वेन ब्रावो का नाम आता है. जिन्होंने 2006 से 2024 के बीच 582 मुकाबले खेले. इस बीच 546 पारियों में 24.40 की औसत से 631 विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

तीसरे स्थान पर 589 विकेट के साथ सुनील नरेन, जबकि चौथे स्थान पर 547 विकेट के साथ इमरान ताहिर काबिज हैं. टॉप में आखिरी नाम बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन का आता है. जिन्होंने 451 मैच की 443 पारियों में 21.50 की औसत से 498 विकेट लिए हैं.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

651 विकेट - राशिद खान - अफगानिस्तान

631 विकेट - ड्वेन ब्रावो - वेस्टइंडीज

589 विकेट - सुनील नरेन - वेस्टइंडीज

547 विकेट - इमरान ताहिर - दक्षिण अफ्रीका

498 विकेट - शाकिब अल हसन - बांग्लादेश

Afghanistan, Rashid Khan Arman, Cricket
