'मम्मी से पूछ कर आ रहा हूं...', आकाश चोपड़ा ने आखिर क्यों ली पाकिस्तानी टीम की फिरकी? VIDEO

Aakash Chopra, Pakistan vs United Arab Emirates: टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट ओपनर आकाश चोपड़ा ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहद ही मजेदार अंदाज में फिरकी ली है. दरअसल, एशिया कप 2025 का 10वां मुकाबला बीते कल (17 सितंबर) UAE और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया. हालांकि, मैच से पूर्व बेहद ही अजीबोगरीब मामला देखने को मिला. पाकिस्तानी टीम इस जिद पर बैठी थी कि मैच रेफरी एंडी पॉयक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से बर्खास्त किया जाए. अगर ऐसा नहीं होता है तो वह टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लेगी. मगर आईसीसी ने जब उनकी इस मांग को खारिज कर दिया, तो उन्हें मजबूरी में खेलना पड़ा. ग्रीन टीम के इसी हरकत की आकाश चोपड़ा ने फिरकी ली है.

47 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने पाकिस्तान के इस घटिया हरकत की जमकर निंदा की है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, 'ये जो सबकुछ होना था. हम मेच्योर लोगों की बात कर रहे हैं. बच्चों की तो बात कर नहीं रहे हैं कि मैं मम्मी से पूछ कर आ रहा हूं. इजाजत नहीं मिल रही है. देखो उसको मैं समझाने जाता हूं. फिर सारे दोस्त मिलकर चले जाते हैं कि आंटी प्लीज उसे खेलने दो ना. बाद में पढ़ाई कर लेंगे.'

आखिर क्यों आकाश चोपड़ा ने ये बात कही?

अब आपके मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों आकाश चोपड़ा ने ये बात कही? तो बता दें कि कल का मुकाबला स्थानीय समयानुसार शाम 6.30 बजे से शुरू होना था. मगर पाकिस्तान के बचकाना हरकत की वजह से यह मैच एक घंटे की देरी 7.30 बजे से शुरू हुआ. यही बात आकाश चोपड़ा को बुरी लगी. जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के इस हरकत की निंदा की है.

पाकिस्तान को मिली जीत

हालांकि, जब मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान की टीम 41 रन से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान दुबई में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाने में कामयाब हुई थी. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए फखर जमान ने 36 गेंद में 50 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने 14 गेंदों में नाबाद 29 रनों का योगदान दिया.

पाकिस्तान की तरफ से जीत के लिए मिले 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए UAE की पूरी टीम 17.4 ओवरों में 105 रनों पर ढेर हो गई. लक्ष्य का पीछा करते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल चोपड़ा (35) ही कुछ देर जज्बा दिखा पाए. बाकी के अन्य बल्लेबाज पाक गेंदबाजों के सामने हमेशा रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए. नतीजन उन्हें 41 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

