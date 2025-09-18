कौन है पूरी दुनिया में अबतक का सबसे महान कप्तान? कीरोन पोलार्ड के बयान से मची सनसनी

Kieron Pollard Big Statement: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की पूरी दुनिया दीवानी है. मौजूदा समय में उन्होंने जरूर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. मगर दुनिया के कई नामचीन लीग में अब भी शिरकत करते हैं. 38 वर्षीय पोलार्ड कैरेबियन टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं. मगर जब उनसे सवाल किया गया कि उनकी नजर में दुनिया का सबसे महान कप्तान कौन है? तो उन्होंने किसी और का नहीं बल्कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम लिया.

भारत के सफलतम कप्तानों में शुमार है धोनी का नाम

एमएस धोनी का नाम भारत के सफलतम कप्तानों में शुमार है. उन्होंने टीम इंडिया को आईसीसी के तीन बड़े खिताब टी20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है. पहले उन्होंने साल 2007 में भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया. उसके बाद 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का अवॉर्ड दिलाने में कामयाब रहे. यही नहीं उनकी देखरेख में भारतीय टीम ने कई और बड़ी उपलब्धियां भी अपने नाम की. जिसके लिए उनका नाम भारतीय क्रिकेट में अदब से लिया जाता है.

पोलार्ड ने 2022 में इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा

कैरेबियन दिग्गज ने साल 2022 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था. उस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी पुष्टि की थी. संन्यास का ऐलान करते हुए पोलार्ड ने लिखा था, 'काफी सोच-विचार के बाद, मैंने आज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया है. जैसा कि कई युवाओं का सपना होता है. मेरा भी 10 साल की उम्र से वेस्टइंडीज की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का सपना था और मुझे गर्व है कि मैंने 15 साल से ज्यादा समय तक टी20 और वनडे, दोनों ही प्रारूपों में वेस्टइंडीज क्रिकेट का प्रतिनिधित्व किया.'

