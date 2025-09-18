भीगे हुए अखरोट खाने का सबसे अच्छा समय क्या है? AIIMS के डॉक्टर ने बताया सुबह नहीं इस टाइम खाने से मिलते हैं ज्यादा फायदे

Right Time to eat Dry Fruits: ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं होते, ये बात अधिकतर लोग जानते हैं. इन्हें खाने से हमें एक साथ कई फायदे मिलते हैं. हालांकि, कम लोग जानते हैं कि इन तमाम फायदों को पाने के लिए ड्राई फ्रूट्स को सही समय पर खाना बेहद जरूरी है. इसी कड़ी में हाल ही में AIIMS से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने अलग-अलग ड्राई फ्रूट्स को खाने का सही समय बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

रात को नींद नहीं आए तो तुरंत कर लें ये 2 काम, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया Deep Sleep का असरदार नुस्खा

बादाम

लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बादाम का. डॉक्टर सेठी के मुताबिक, बादाम हमेशा सुबह के समय खाने चाहिए. इसमें मौजूद विटामिन ई और मैग्नीशियम ब्लड शुगर कंट्रोल करने और दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे फिर आप दिनभर खुद को एक्टिव महसूस करते हैं, साथ ही चीजों पर बेहतर फोकस भी कर पाते हैं.

अक्सर लोग सुबह के समय अखरोट खाना पसंद करते हैं. लेकिन डॉक्टर सौरभ सेठी के मुताबिक, अखरोट खाने का सबसे अच्छा समय सुबह नहीं बल्कि शाम का है. इसके पीछे की वजह बताते हुए डॉक्टर कहते हैं, अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड और मेलाटोनिन की भरपूर मात्रा होती है. ओमेगा-3 दिमाग को हेल्दी बनाए रखता है और मेलाटोनिन नींद को बेहतर करने में मदद करता है. ऐसे में अगर आप अखरोट को शाम में खाते हैं, तो यह आपके स्लीप साइकिल को सपोर्ट करता है और दिमाग को रिलैक्स करता है. इससे नींद गहरी और अच्छी आती है, साथ ही ब्रेन हेल्थ भी मजबूत रहती है. यही वजह है कि शाम का समय अखरोट खाने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माना गया है.

डॉक्टर सेठी के मुताबिक, पिस्ता खाने के लिए दोपहर का समय सबसे बेहतर है. इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर आपको लंबे समय तक एनर्जेटिक रखते हैं और बार-बार खाने की इच्छा को कम करते हैं.

इन सब से अलग डॉक्टर काजू को लंच के साथ खाने की सलाह देते हैं. इसमें मौजूद जिंक और आयरन मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं.

ऐसे में अगर आप भी ड्राई फ्रूट्स को डाइट में शामिल करते हैं तो सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि कौन-सा ड्राई फ्रूट हेल्दी है, बल्कि यह भी जरूरी है कि उसे सही समय पर खाया जाए. सही समय पर खाने से उनका असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.