गोविंदा की बहू की 10 फोटो, सलमान-शाहरुख संग किया काम, 5वीं देख कहेंगे- यूं ही नहीं कृष्णा अभिषेक दे बैठे दिल

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं, पहले उनकी वाइफ सुनीता आहूजा के साथ उनके रिश्ते को लेकर उससे पहले उनके भांजे कृष्णा अभिषेक और उनके रिलेशनशिप को लेकर भी दोनों के बीच की नोंकझोंक चलती रही हैं. हालांकि, अब उनके फैमिली रिलेशन बेहतर हो गए हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको दिखाते हैं गोविंदा की भानेज बहू यानी कृष्णा अभिषेक की वाइफ कश्मीरा शाह की 10 तस्वीरें, जिन्हें देख आप कहेंगे- यूं ही नहीं हीरो नंबर वन के भांजे दे बैठे थे दिल.

गोविंदा की बहू का नाम कश्मीरा शाह हैं, जिन्होंने गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक से साल 2013 से शादी की थी.

कश्मीरा फेमस गायिका अंजनीबाई लोखंडे की नातिन हैं. वो अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं.

कश्मीरा खुद पेशे से एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जो बॉलीवुड में यस बॉस, प्यार तो होना ही था, हेरा फेरी, मर्डर, वेक अप सिड जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.

कृष्णा के साथ कश्मीरा की पहली शादी नहीं थी, उनकी पहली शादी हॉलीवुड के प्रोड्यूसर और बैंकर ब्रैड लिस्टरमैन से 2002 में हुई थी. हालांकि, 2007 में दोनों अलग हो गए.

कश्मीरा और कृष्णा की मुलाकात जयपुर में शूटिंग के दौरान हुई थी, दोनों की दोस्ती बढ़ी और धीरे-धीरे दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया.

कृष्णा को डेट करने के दौरान ही उन्होंने अपने पहले पति ब्रैड लिस्टरमैन को डिवोर्स दिया था.

शादी से पहले कृष्णा और कश्मीरा लिव-इन रिलेशनशिप में भी रहे. इसके बाद 2013 में दोनों ने शादी कर ली. दोनों के दो जुड़वा बेटे हैं, जिनका जन्म सरोगेसी से हुआ था.

कश्मीरा ने 1996 में एक तेलुगू फिल्म में आइटम नंबर से डेब्यू किया, उसके बाद उन्हें बॉलीवुड में यस बॉस में छोटा सा रोल करने का मौका मिला.

कश्मीरा शाह टीवी इंडस्ट्री में भी कई शो में नजर आ चुकी हैं, वो बिग बॉस सीजन 1, नच बलिये सीजन 3, फियर फैक्टर- खतरों के खिलाड़ी सीजन 4 की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं.

कुछ समय पहले कश्मीरा शाह अपने पति कृष्णा अभिषेक के साथ लाफ्टर शेफ सीजन 2 में नजर आई थी, जिसमें दोनों की बॉन्डिंग और फनी नेचर को खूब पसंद किया गया था.