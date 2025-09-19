विज्ञापन
ओडिशा: जूते नहीं पहने तो परीक्षा देने से लगाई रोक, 40 छात्रों की कर दी पिटाई

एक 9वीं कक्षा का छात्र आदित्य साहू ने बताया है कि, मैं आज जूता पहने के नहीं आने के कारण मेरे को ओर मेर साथियों को स्कूल से बाहर निकल दिया गया.

ओडिशा के नयागढ़ जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां रानपुर ब्लॉक के अंतर्गत राजसुनाखला सरकारी हाई स्कूल के बाहर जूते न पहनने पर कम से कम 40 छात्रों की पिटाई की गई और उन्हें दो घंटे तक खड़े रहने के लिए मजबूर किया गया.

क्या है पूरा मामला?

सूत्रों के मुताबिक , सुबह 7 बजे प्रार्थना के बाद, जूते न पहनने वाले छात्रों को एक कतार में खड़ा कर दिया गया और उन्हें मासिक परीक्षा देने से रोक दिया गया. कथित तौर पर उनमें से कुछ की पिटाई की गई और बाद में उन्हें स्कूल परिसर से बाहर भेज दिया गया, जहां वे सुबह 7 बजे से 9 बजे तक गेट के बाहर खड़े रहे. सूचना मिलने पर स्थानीय पत्रकारों का एक समूह मौके पर पहुंचा और पाया कि 40 छात्र बाहर इंतजार कर रहे हैं. पूछने पर छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रधानाध्यापक ने उन्हें पीटा और स्कूल में घुसने से रोक दिया.

छात्रों ने क्या बताया?

एक 9वीं कक्षा का छात्र आदित्य साहू ने बताया है कि, मैं आज जूता पहने के नहीं आने के कारण मेरे को ओर मेर साथियों को स्कूल से बाहर निकल दिया गया है. इसका विरोध करने पर हम लोगों को बोला जा रहा है कि आप घर वापस चले जाओ.

डीईओ चितरंजन पांडे ने बताया है,ये एक दुखद घटना है. छात्रों को स्कूल के अंदर इस तरह का दंड देने की अनुमती नहीं है. स्कूल एक दंड मुक्त इलाका है. जो शिकायत आई है, उसके ऊपर जांच होगी जिसका गलती सामने आएगी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा.

