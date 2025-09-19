विज्ञापन

नींद से उठकर बार-बार जाना पड़ता है टॉयलेट? सोने से पहले कर लें ये 2 आसान काम, सीधा सुबह खुलेगी आंख

How to stop peeing at night naturally: कई लोगों की शिकायत होती है कि रात को उन्हें नींद से उठकर बार-बार पेशाब जाना पड़ता है. इस परेशानी से बचने के लिए यहां हम आपको 2 आसान ट्रिक्स बता रहे हैं.

रात को बार-बार पेशाब जाने से कैसे बचें?

How to stop peeing at night naturally: अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है. नींद पूरी होने पर व्यक्ति खुद को एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करता है, जिससे वो हर काम बेहतर तरीके से कर पाता है. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि रात को उन्हें नींद से उठकर बार-बार पेशाब जाना पड़ता है. इससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और अगले दिन वे खुद को सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं, साथ ही चिड़चिड़ेपन का एहसास भी बढ़ जाता है. अब, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको कुछ आसान ट्रिक्स बता रहे हैं, जिन्हें सोने से पहले फॉलो करने पर आप नींद में पेशाब जाने की परेशानी को कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में- 

ग्रेविटी फ्लश 

सोने से करीब 90 मिनट पहले 20 से 30 मिनट के लिए पैरों को 3 तकियों पर रखकर लेटें. कई बार दिनभर खड़े या बैठे रहने से पैरों में अतिरिक्त पानी जमा होने लगता है. खासकर उम्र बढ़ने के साथ ये परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है. तकिये पर पैर रखकर लेटने से पानी वापस ब्लड में आ जाता है और किडनी उसे फिल्टर कर देती है. इससे रात को सोते समय बार-बार पेशाब जाने की दिक्कत कम होती है. हालांकि, अगर आपको ब्लड क्लॉट, हार्ट डिजीज या लो ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कते हैं, तो इस ट्रिक को आजमाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

पानी पीने पर भी दें ध्यान 

कई बार पेशाब जाने से बचने के लिए लोग पानी पीना कम कर देते हैं. हालांकि, ऐसा करना गलत है. इससे अलग आप पानी को सही समय पर पी सकते हैं.  गलत समय पर पानी पीने के कारण भी आपको रात को बार-बार पेशाब आ सकता है. ऐसे में दिनभर का लगभग 75% पानी और तरल पदार्थ दोपहर तक पी लें. सोने से कम से कम 2 घंटे पहले से ज्यादा पानी, चाय, कॉफी, शराब या कोल्ड ड्रिंक न लें. इससे ब्लैडर पर रात में कम दबाव पड़ेगा और नींद नहीं टूटेगी.

इन दो आसान ट्रिक्स को फॉलो कर आप रात में बार-बार पेशाब जाने से बच सकते हैं. इससे आपको अच्छी और गहरी नींद आएगी और अगले दिन आप खुद को ज्यादा एक्टिव-एनर्जेटिक महसूस करेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

