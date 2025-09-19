Iphone 17 का कैसा खुमार, लंबी कतारों में घंटों इंतजार...फोटोज में देखिए आईफोन खरीदने की दीवानगी

आईफोन बस नाम ही काफी है...भारत में आज से आईफोन की नई नवेली 17 सीरीज की बिक्री शुरू हो चुकी है. दिल्ली और मुंबई में तो एप्पल के स्टोर खुले भी नहीं थे कि लोग पहले से ही लंबी कतारों में जाकर खड़े हो गए. आईफोन लवर्स की भीड़ को देखकर हर कोई यही कहेगा कि कैसा ये गैजेट इश्क है. न सिर्फ लोग लंबी कतारों में लगे बल्कि मारपीट तक हो गई. लोगों की भीड़ संभालने में ही हालत खराब हो गई.

जैसे ही एप्पल ने अपनी नई आईफोन 17 सीरीज की बिक्री भारत में शुरू की, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के एप्पल स्टोर के बाहर शुक्रवार सुबह से ही भारी भीड़ जुट गई. यहां तक कि लोग रात से ही लाइन में खड़े रहे ताकि उन्हें नया आईफोन सबसे पहले मिल सके.

ये नजारा मुंबई के एप्पल स्टोर के बाहर का है, जहां आईफोन लवर्स की ऐसी भीड़ उमड़ी कि हर कोई देखता रह गया. लाइन इतनी लंबी है कि लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है.

लंबे इंतजार के बाद जैसे ही लोग एप्पल स्टोर में पहुंचे तो उनके चेहरे खुशी से खिलखिला उठे. लोग अपने फेवरेट आईफोन को खरीद बेहद खुश नजर आ रहे हैं.

एप्पल आईफोन की लेटेस्ट सीरीज को खरीदने के लिए स्टोर के बाहर की ही नहीं बल्कि अंदर भी लंबी कतारें लगी हुई है. हर कोई चाह रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले उन्हें फोन मिल जाएं.

मुंबई के बीकेसी स्टोर के बाहर सुबह 6 बजे तक सैकड़ों लोग कतार में खड़े थे. कुछ तो अपने साथ पानी और खाने का सामान भी लेकर आए थे. कोई ऑरेंज कलर का आईफोन लेने के लिए उत्साहित था, तो कोई प्रो मैक्स वेरिएंट का इंतजार कर रहा था.

इसी भीड़ में खड़े दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले अंकुश, जो काम के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं, उन्होंने कहा, "मैं रात के 2 बजे से लाइन में खड़ा हूं. लेकिन, असली दौड़ तो पिछले हफ्ते प्री-बुकिंग में शुरू हुई थी, तभी से लगातार कोशिश करनी पड़ी ताकि प्री-ऑर्डर कंफर्म हो जाए.''

एप्पल के स्टोर में अपने पसंदीदा फोन को करीब से देखते हुए आईफोन लवर्स. तमाम स्टोर्स में लोगों की भारी भीड़ जुटी है, ताकि वो न्यू सीरीज को खरीद सकें.