DUSU Election 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2025 के आज परिणाम आएंगे. गुरुवार को केंद्रीय पैनल के चार पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए मतदान गुरुवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. डूसू चुनाव 2025 में कुल 1,53,100 पंजीकृत मतदाताओं में से 60,272 छात्रों ने मतदान किया. मतदान प्रतिशत 39.36% रहा. इस बार कुल 21 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन मुख्य मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और कांग्रेस समर्थित नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के बीच माना जा रहा है.
DUSU Election Results LIVE Updates...
डूसू चुनाव में कौन लड़ाई में
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और एनएसयूआई ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (डूसू) चुनाव के लिए केंद्रीय पैनल की चारों प्रमुख सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर आर्यन मान को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर गोविंद तंवर, सचिव पद पर कुणाल चौधरी और सह सचिव पद पर दीपिका झा एबीवीपी के उम्मीदवार हैं.
दूसरी तरफ, एनएसयूआई की ओर से जोश्लिन नंदिता चौधरी अध्यक्ष पद की उम्मीदवार है. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर राहुल झांसला, सचिव पद पर कबीर और सह सचिव पद के लिए लव कुश बधाना मैदान में हैं.
डूसू से निकले ये बड़े नेता
पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, अजय माकन, अलका लांबा, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, विजय गोयल जैसे नेता DUSU से ही निकले और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुए. दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी डूसू के जरिए ही यहां तक पहुंचीं हैं.
डूसू चुनाव 2025: मतदान के आंकड़े
डूसू चुनाव 2025: मतदान के आंकड़े
•कुल मतदाता (Registered Voters): 1,53,100
•मतदान करने वाले (Polled Votes): 60,272
•मतदान प्रतिशत (Turnout): 39.36%
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 में कुल 1,53,100 पंजीकृत मतदाताओं में से 60,272 छात्रों ने मतदान किया. मतदान प्रतिशत 39.36% रहा.
DUSU Election Results: EVM में गड़बड़ी के आरोप
चुनाव के दौरान NSUI ने ABVP पर आरोप लगाया कि EVM में गड़बड़ी की गई और विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर मत प्रक्रिया प्रभावित की जा रही है. NSUI ने कुछ कॉलेजों में मतदान के दौरान उनके समर्थकों पर दबाव डालने की घटनाओं की भी शिकायत की. वहीं, ABVP ने NSUI समर्थकों और नेता रौनक खत्री पर किरोड़ीमल कॉलेज में जबरन घुसने का आरोप लगाया. ABVP का कहना है कि NSUI की ये गतिविधियां चुनाव में बाधा डालने की कोशिश हैं.