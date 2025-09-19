अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और एनएसयूआई ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (डूसू) चुनाव के लिए केंद्रीय पैनल की चारों प्रमुख सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर आर्यन मान को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर गोविंद तंवर, सचिव पद पर कुणाल चौधरी और सह सचिव पद पर दीपिका झा एबीवीपी के उम्मीदवार हैं.

दूसरी तरफ, एनएसयूआई की ओर से जोश्लिन नंदिता चौधरी अध्यक्ष पद की उम्मीदवार है. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर राहुल झांसला, सचिव पद पर कबीर और सह सचिव पद के लिए लव कुश बधाना मैदान में हैं.