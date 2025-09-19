गुरुवार की देर रात खाना खाने के बाद दिल्‍ली के रोहिणी का रहनेवाला मुकेश जब घर से निकलने लगा तो उसकी बड़ी दीदी ने टोका कि कहां चल दिए. मुकेश ने कहा कि वो दोस्‍त के यहां साकेत जा रहा है, उसे सुबह एप्‍पल स्‍टोर से आईफोन 17 प्रो लेना है, जिसकी प्री-बुकिंग उसने कर रखी थी. दीदी ने पितृ पक्ष का हवाला दिया तो उसने कहा, 'पिताजी हैं ही, मेरे ऊपर लागू नहीं होता. मैं तो नई चीज खरीद ही सकता हूं.' दरअसल, हिंदू धर्म में पितरों की मुक्ति और श्राद्ध कर्म से जुड़ा पितृ पक्ष चल रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान नई चीजों की खरीदारी करने से बचना चाहिए.

हालांकि, परंपरा और मान्यताओं से दूर हटके युवाओं के बीच नई आईफोन-17 सीरीज को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला. शुक्रवार सुबह मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थित एप्पल स्टोर के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. कई लोग तो रात से ही कतार में लग गए ताकि वे सबसे पहले नया आईफोन खरीद सकें. इसी बीच, पितृ पक्ष के दौरान नई चीजों की खरीदारी करने से बचने की मान्यताओं को लेकर समाचार एजेंसी आईएएनएस ने कई लोगों से बात की.

पितृ पक्ष के दौरान फोन खरीदा, लेकिन...

कल्पेश ठक्कर का कहना है कि पितृ पक्ष के दौरान मैंने फोन खरीदा जरूर है, लेकिन अभी अनबॉक्स नहीं किया है. इसे नवरात्रि के अवसर पर सोमवार से यूज करना शुरू करूंगा. उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि पितृ पक्ष में खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि यह मिथक है. पितृ पक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं. उनका आशीर्वाद न होता तो मैं पांच लाख रुपए खर्च कर तीन फोन खरीद ही नहीं पाता. इसी को देखते हुए मेरा मानना है, 'लोगों का ये कहना कि इस दौरान नई चीज न खरीदो, ये गलत है.'

इसी तरह, घनश्याम का कहना है कि लोग इसे मान्यता मानते हैं, लेकिन असल में इसका कोई ठोस आधार नहीं है. वहीं, राजन के मुताबिक, मोबाइल खरीद सकते हैं, लेकिन गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी से बचना चाहिए. आईफोन खरीदने पहुंचे एक अन्य शख्स रोहित ने भी कुछ इसी तरह की बात कही. रोहित ने कहा कि उनके घर में पितृ पक्ष में कपड़े खरीदने से रोका जाता है, लेकिन मोबाइल फोन खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है.

ग्राहकों को लुभा रहा आईफोन 17

आईफोन 17 प्रो में 48 मेगापिक्सल का कैमरा, वेपर चैंबर कूलिंग और नए कलर ऑप्शन जैसे फीचर्स शामिल हैं, जो ग्राहकों को खूब लुभा रहे हैं. खासकर वेपर चैंबर कूलिंग के आने से अब यूजर्स को उम्मीद है कि आईफोन में हीटिंग की जो दिक्कत पहले आती थी, वो अब दूर हो जाएगी.