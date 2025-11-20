IND vs SA: 'यह उनके दिमाग में भी होगा क्योंकि...', गुवाहाटी मैच से पहले आकाश चोपड़ा ने कर दिया ये बड़ा इशारा

Aakash Chopra on Guwahati Match Pitch IND vs SA 2nd Test: शनिवार को जब भारत-दक्षिण अफ्रीका का दूसरा मैच शुरू होगा, तो गुवाहाटी का ACA स्टेडियम भारत का 28वां टेस्ट वेन्यू बन जाएगा. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में तीन दिन के अंदर स्पिन-फ्रेंडली पिच पर भारत को 30 रन से करारी हार मिली थी, ऐसे में गुवाहाटी में पिच कैसी रहेगी, यह सबकी नज़रों में है. यह स्टेडियम 2025 महिला ODI वर्ल्ड कप के लिए पांच वेन्यू में से एक था और इसने बल्लेबाजों को रन बनाने में मदद की, साथ ही स्पिनरों को भी काफी टर्न मिला. लेकिन जब रेड-बॉल क्रिकेट की बात आती है, तो सुबह जल्दी शुरू होने का मतलब है कि हवा में नमी लंबे समय तक रहेगी और इससे बल्लेबाजी करना और मुश्किल हो सकता है, जिससे सीमर्स को मदद मिलेगी.

भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने कहा है कि मेज़बान टीम साउथ अफ्रीका के मुकाबले हालात में जल्दी ढल जाएगी. साथ ही, उन्होंने माना कि बहुत जल्दी शुरुआत, आखिरी सेशन में ओवर गंवाने का खतरा और पिच का नेचर जिसमें कुछ पता नहीं है, ये सब मिलकर गेम का नतीजा तय करने में चीज़ों को और भी दिलचस्प बनाता है.

"हाँ, यह असल में दिलचस्प है क्योंकि यह सुबह 9 बजे शुरू हो रहा है. जब हम नवंबर-दिसंबर में असम में खेलते थे, तो हम 8:30 बजे शुरू करने की कोशिश करते थे क्योंकि शाम को बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता था. इसलिए, आखिर में, ओवर गंवा दिए जाते थे. मुझे लगता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम ओवर गंवा देंगे. इसलिए, यह दोनों टीमों के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि वे दिन के सभी ओवर पूरे करना चाहेंगे."

"यह उनके दिमाग में भी होगा क्योंकि अगर पिच खेलने के लिए अच्छी है, जहाँ बल्ले और गेंद के लिए बराबर का मुकाबला हो, जैसा कि हमने दिल्ली में देखा कि एक मैच जीतने में 5 दिन लगे और अगर आप हर दिन 10-15 ओवर गवांते रहते हैं, तो चौथे दिन के आखिर तक, आप आधे से ज़्यादा दिन गवां चुके होते हैं, जो कि 60% ओवर होता है. इसलिए, मुझे लगता है कि दोनों टीमों के लिए यह एक चुनौती होगी कि वे अपने ओवर कैसे खेलते हैं," चोपड़ा, जो एक JioStar एक्सपर्ट हैं, गुरुवार को एक वर्चुअल मीडिया डे के दौरान IANS के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा.

गुवाहाटी में लाल और काली मिट्टी दोनों तरह की पिचें हैं, इससे पिच के मिजाज का रहस्य और बढ़ जाता है. "साथ ही, यह एक नई पिच है. किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है कि गुवाहाटी में टेस्ट क्रिकेट कैसे खेला जाएगा क्योंकि यह एक नया टेस्ट वेन्यू है. बेशक, यहाँ फर्स्ट-क्लास क्रिकेट पहले ही हो चुका है. लेकिन टेस्ट कैसे होगा, यह हर किसी के मन में एक सवाल होगा क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि घरेलू हालात तब फायदेमंद होते हैं जब हालात आपके लिए जाने-पहचाने हों."

"लेकिन अगर आप वहां पहली बार खेल रहे हैं, चाहे वह शुभमन गिल हो या साई सुदर्शन या ऋषभ पंत या ध्रुव जुरेल, और पिच उनके लिए उतनी अच्छी नहीं है जितनी टेम्बा बावुमा या रयान रिकेल्टन के लिए है, तो ऐसा लगता है कि कोई होम एडवांटेज नहीं है. लेकिन शायद यह उतनी अच्छी नहीं है जितनी दूसरी जगहों पर हो सकती है."

"तो, यह दोनों टीमों के लिए एक चुनौती और थोड़ा अनजान इलाका है. हालांकि यह सही है कि हम अभी भी भारत में खेल रहे हैं और यह फायदा हमसे नहीं छीना जा सकता, क्योंकि हम इस तरह की सतहों पर खेलते हुए बड़े हुए हैं. लेकिन गुवाहाटी अलग हो सकता है, हालांकि वहां की पिचों के लिए लाल और काली मिट्टी भारत में कहीं से आई होगी," उन्होंने आगे कहा.

एक दुर्लभ बदलाव में, लंच और टी ब्रेक की जगह बदल जाएगी, जिससे खिलाड़ियों को अपने खाने और नॉर्मल रूटीन के बारे में फिर से सोचना होगा. इन सबके बावजूद, चोपड़ा ने भारत के वापसी करने और सीरीज़ 1-1 से बराबर करने का समर्थन किया है.

उन्होंने कहा, "हम खुद पर भरोसा करना चाहेंगे कि हम इन हालात को जानते हैं या बहुत तेज़ी से ढल जाते हैं, भले ही हमें ये हालात, मान लीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में थोड़े अलग लगें जो जोहान्सबर्ग में पला-बढ़ा हो और जिसने अपना सारा क्रिकेट वांडरर्स ग्राउंड पर खेला हो."

"उसके लिए यहां आकर ढलना मुश्किल होगा. इसलिए हम यह मानना ​​चाहेंगे कि यह बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है. तो, हां, यह दोनों टीमों के लिए एक नई चुनौती है. लेकिन आपको भारतीय खिलाड़ियों पर भरोसा करना होगा कि वे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और विरोधी टीमों की तुलना में तेज़ी से ढल जाएं."

सुबह के सेशन में हवा और पिच में नमी होने से, टॉस हारने वाले किसी भी खिलाड़ी के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है. इसका मतलब होगा कि टॉस हारने वाली टीम को सतह के सेटल होने से पहले सामान्य से ज़्यादा मुश्किल हालात से निपटना होगा, जिससे मुकाबले में मुश्किल की एक और परत जुड़ जाएगी.

हालांकि चोपड़ा ने मज़ाक में कहा कि टॉस की अहमियत के बारे में बात करने से टॉस के नतीजे को लेकर भारत की बुरी किस्मत में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि अगर टॉस हारने वाली टीम पहले सेशन में बिना किसी नुकसान के बच जाती है, तो यह एक तरह का आशीर्वाद हो सकता है.

“देखिए, फिर से, अगर आप जो कह रहे हैं वह सच है तो यह एक तरह का आशीर्वाद हो सकता है और इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती. ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप भारत में टॉस जीतते हैं, तो कोई आपको बॉलिंग नहीं देता. पुराने समय का कितना भी डेटा क्यों न हो, लेकिन जब आप देखते हैं कि पिच पर कोई घास या कोई हरी घास नहीं है, और नमी नहीं है या बहुत कम है, तो असल में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना बहुत मुश्किल होता है.”

“क्योंकि अगर पहला सेशन अच्छा जाता है, तो बाद में बैटिंग अच्छी होगी और शायद चौथी इनिंग गेम का सबसे मुश्किल हिस्सा होने वाला है। इसलिए, क्योंकि हम जीतने से कहीं ज़्यादा टॉस हारते हैं, तो यह असल में एक तरह से वरदान हो सकता है।”

“आप टॉस हार जाते हैं, उन्हें बैटिंग करने देते हैं और अगर शुरुआती स्विंग मिलती है, तो आप पहले सेशन में ही उनमें से 4-5 को आउट कर सकते हैं, और इससे आपको काफी हद तक बढ़त मिल जाएगी। इसलिए, मैंने टॉस के बारे में सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि इंडियन टीम टॉस नहीं जीतती।”

