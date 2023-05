6, Wd, 6, W, 6, 6, 6: IPL में फिर आया भूचाल, एक ओवर में लगे 5 छक्के, पूरन-स्टोइनिस ने मचाया गदर, Video

पूरन और स्टोइनिस ने मिलकर मचाया गदर

Five sixes in an over in the IPL: निकोलस पूरन (Nicholas Pooran)और मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) ने मिलकर गेंदबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) के 6 गेंदों पर 5 छक्के उड़ाकर मैच का पासा पलट दिया. दरअसल, आईपीएल 2023 के 58वें मैच में लखनऊ की पारी के 16वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने फैन्स को रोमांच के सागर में गोते लगाने का मौका दिया. हुआ ये कि हैदराबाद ने मैच में पहले बल्लेबाजी थी थी और 182 का स्कोर बनाया था. वहीं, लखनऊ की टीम लक्ष्यका पीछा करते हएउ 15 ओवर में 2 विकेट पर 114 रन बना पाने में सफल हो गई थी. यहां से 30 गेंद पर लखनऊ को जीत के लिए 68 रन की दरकार थी. क्रीज पर प्रेरक मांकड़ और मार्कस स्टोइनिस मौजूद थे. अब हैदराबाद के कप्तान ने 16वें ओवर करने की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा को दी. ऐसे में अब यहां से स्टोइनिस ने हंगामा करना शुरू कर दिया.