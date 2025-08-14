किसने करवाई थी सानिया चंडोक की अर्जुन तेंदुलकर से मुलाकात? नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

Arjun Tendulkar Engagement News: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने सगाई कर ली है. 25 वर्षीय ऑलराउंडर ने जिस लड़की से सगाई की है. वह कोई और नहीं बल्कि उद्योगपति रवि घई की पोती सानिया चंडोक हैं. अर्जुन और सानिया की सगाई एक निजी समारोह में हुआ है. जिसके बाद से हर कोई सानिया के बारे में जानना चाहता है. यही नहीं कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि अर्जुन और सानिया पहली बार मिले कैसे? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

अर्जुन तेंदुलकर के परिचित प्रियांशु गोयल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है. जिसमें उन्होंने बताया है कि अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया चंडोक संग सगाई कर ली है, जो सारा तेंदुलकर की बेस्ट फ्रेंड हैं. इसी पोस्ट में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि सारा ही वह शख्स थीं. जिन्होंने पहली बार अर्जुन और सानिया को एक दूसरे से परिचय कराया था.

सारा के साथ सानिया की वायरल हो रही हैं तस्वीरें

वैसे तो सानिया चंडोक का इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है. मगर सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. जिसमें सारा और सानिया को एक दूसरे के साथ देखा जा सकता है. यही नहीं सारा तेंदुलकर ने सानिया के कई पोस्ट को लाइक भी किया है.

लक्जरी पेट स्पा की फाउंडर हैं सानिया

सानिया चंडोक मौजूदा समय में आर्थिक राजधानी मुंबई स्थित एक प्रीमियम पेट सैलून, स्पा और स्टोर, मिस्टर पॉज की संस्थापक हैं. जो कि दर्शाता है कि वह खूबसूरत होने के साथ-साथ काफी मेहनती भी हैं.

सानिया ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है ग्रेजुएशन

सानिया चंडोक ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है. वह देश के मशहूर कारोबारी रवि घई की पोती हैं. घई परिवार फाइव स्टार इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी जैसे बिजनेस में सक्रीय है, जो हेल्थ-फ्रेंडली आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट ब्रांड जैसी चीजें बनाने में माहिर है. यही नहीं ग्रैविस गुड फूड्स भी घई परिवार का ही है.

