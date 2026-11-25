टीम इंडिया की न्यूजीलैंड सीरीज और वैभव सूर्यवंशी के धमाल के बीच धीरे-धीरे समय अगले महीने दोहा में होने वाली IPL Auction 2027 की ओर बढ़ चला है. ऑक्शन के लिए ऑक्शन रजिस्टर में कुल 1,220 खिलाड़ी शामिल हैं. इसमें 939 भारतीय खिलाड़ी और 17 देशों के 281 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. ऑक्शन से पहले ही 184 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी ने रिटेन या चुन लिया है, इसलिए 25 विदेशी स्लॉट सहित अधिकतम 66 स्लॉट भरे जा सकते हैं. रजिस्टर में 184 कैप्ड खिलाड़ी, 994 अनकैप्ड खिलाड़ी और एसोसिएट नेशंस के 42 खिलाड़ी शामिल हैं. अनकैप्ड खिलाड़ियों में 925 भारतीय हैं, जिनमें 127 ऐसे हैं जो पिछले IPL सीज़न में खेल चुके हैं.

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ऑस्ट्रेलिया 53 खिलाड़ियों के साथ विदेशी रजिस्ट्रेशन में सबसे आगे है, उसके बाद साउथ अफ्रीका (40), वेस्ट इंडीज (36), न्यूज़ीलैंड (25) और अफ़गानिस्तान (23) हैं। इस लिस्ट में एसोसिएट नेशंस के खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिसमें USA ने 13 रजिस्ट्रेशन किए हैं, उसके बाद UAE और नेपाल ने 10-10 रजिस्ट्रेशन किए हैं.

ऑक्शन रजिस्टर में 1,220 नामों को छह कैटेगरी में बांटा गया है:-

-कैप्ड भारतीय खिलाड़ी – 14

-कैप्ड अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी – 170

-एसोसिएट देशों के खिलाड़ी – 42

-अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी जो पिछले IPL सीज़न में खेल चुके हैं – 127

-अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी – 798

· अनकैप्ड अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी – 69