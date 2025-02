CBSE बोर्ड एग्जाम के छात्रों को दिल्ली मेट्रो में बिना लाइन में लगे मिलेगी सीधी एंट्री, जानिए डिटेल्स

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2025 का आयोजन 15 फरवरी से 4 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा. इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने परीक्षार्थी के लिए सुविधाजनक और परेशानी मुक्त यात्रा के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की हैं.

लगभग 3.30 लाख छात्र और हजारों स्कूल कर्मचारी शहर भर में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए यात्रा करेंगे. इस बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) सीआईएसएफ के साथ मिलकर मेट्रो स्टेशनों पर विशेष सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे परीक्षार्थियों की यात्रा सुगम और परेशानी मुक्त हो सके.

DELHI METRO TO PRIORITIZE STUDENTS IN FRISKING & TICKETING DURING CBSE BOARD EXAMS 2025



With the CBSE Board Examinations 2025 for Classes X and XII scheduled from February 15 to April 4, 2025, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has introduced a series of measures to ensure…