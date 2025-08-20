विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में ट्रिपल मर्डर, महिला की मुंह बांधकर की हत्या, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस को परिवार का चौथा सदस्य सिद्धार्थ घर से गायब मिला. स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि सिद्धार्थ मानसिक बीमारी का इलाज करा रहा था.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली में ट्रिपल मर्डर, महिला की मुंह बांधकर की हत्या, पुलिस जांच में जुटी

साउथ दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां घर के अंदर से तीन शव बरामद हुए हैं, जिसमें एक महिला और दो युवक शामिल हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर को पूरी तरह से सील किया और आगे सबूत जुटा रही है. पुलिस को मृतक महिला का मुंह बंधा हुआ मिला, वहीं ग्राउंड फ्लोर पर खून से लथपथ में दो शव पड़े मिले. 

घर में मिले 3 शव

दरअसल मामला साउथ दिल्ली के मैदानगड़ी इलाके का है. यहां माँ, बाप और 2 बेटा रहा करते थे. दिल्ली के सतबाड़ी खर्क गांव से पुलिस को PCR कॉल मिली थी कि एक घर में खून से लथपथ हालत में लोग पड़े हैं. पुलिस ने आकर जब अंदर का नजारा देखा वो बेहद खौफनाक था. पहले फ्लोर पर पिता और बेटा की लाश फर्श पर मिली, वहीं दूसरे फ्लोर पर मां की लाश मुंह बंधी हुई मिली. तीनों की मौत हो चुकी थी. मृतक में प्रीम सिंह (50), राजनी (45) और ऋतिक (24) शामिल हैं. मौके पर क्राइम टीम और FSL टीम को बुलाया गया.

दूसरा बेटा मिला गायब

पुलिस को परिवार का चौथा सदस्य सिद्धार्थ घर से गायब मिला. स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि सिद्धार्थ मानसिक बीमारी का इलाज करा रहा था. इतना ही नहीं, प्राथमिक जांच में ये भी सामने आया कि सिद्धार्थ ने किसी से कहा था कि उसने अपने परिवार की हत्या कर दी है और अब वो यहां नहीं रहेगा.

बदबू आने पर पड़ोसियों ने दी जानकारी

तीनों शवों की तस्वीरें ली गईं और आगे की जांच पुलिस ने शुरु कर दी है. वहीं, सिद्धार्थ की तलाश की जा रही है. पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, बदबू आने पर पड़ोसियों ने मामले की जानकारी दी थी. यहां आकर इस वारदात के बारे में पता चला. शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आगे की जांच की प्रक्रिया तेज कर दी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Crime, Delhi Crime News In Hindi, Delhi Crime News, Delhi Triple Murder, Delhi Woman Killed
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com