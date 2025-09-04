रेल की खिड़की से डूबी दिख रही दिल्ली, वीडियो से देखें उफनती यमुना का रौद्र रूप

यमुना नदी की उफनती लहरों ने अब दिल्ली के कई निचले इलाकों को अपने आगोश में ले लिया है. जिन जगहों पर दिल्ली के ट्रैफिक जाम में खड़ी गाड़ियों के हॉर्न की पो-पो सुनाई देती थी. अब वो सड़कें पानी में डूब चुकी है. ट्रेन की खिड़की से झांकते हुए लगता है जैसे कोई पुरानी धुंधली तस्वीर फिर से उजली हो गई हो, जहां सड़कें वाहनों की कतारों से भरी रहती है, वहां अब पानी है; जहां लोग रहते हैं उन गलियों में पानी भर चुका है. लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर है. यमुना का लगातार बढ़ता जलस्तर हर किसी को डरा रहा है.

ट्रेन से दिल्ली की बाढ़ का नजारा

देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने के लिए कुछ जगहों से आते हुए यमुना को पार करना जरूरी है. ऐसे में जो लोग दिल्ली आ रहे हैं, उन्हें ट्रेन से दिल्ली की बाढ़ का वो नजारा दिख रहा है. जो कम ही देखने को मिलता है. एक वीडियो में ट्रेन आईटीओ पुल से गुजरते दिखाई दे रही है. यहां पर ऊंचाई से यमुना का जो उफान दिख रहा है, उसे देख कोई भी डर जाएगा. पुल से दिखाई दे रहा है कि यमुना के जिन किनारों पर खेती होती थी अब वो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं. दूर-दूर तक बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. ये नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा. चारों ओर फैला पानी, डूबे हुए रास्ते, और दूर-दूर तक उफनती यमुना. रेलवे ट्रैक के दोनों ओर पानी का फैलाव इतना अधिक है कि यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि किस जगह पर जंगल है कहां पर घर.

आईएसबीटी से क्या कुछ दिख रहा

आईएसबीटी फ्लाईओवर पर खड़े होकर नजर घुमाओं तो लगता है कि दिल्ली में चाहे बादशाहों का दौर बदलता रहा हो लेकिन यहां की असली यमुना ही है. यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है. जिन रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती है, अब उन पर दूर-दूर तक ऑटो, साइकिलें सब पानी में ठहरी हुई हैं, जैसे समय ने उन्हें वहीं रोक दिया हो. यहां फ्लाईओवर पर लोग ऊपर से देख रहे हैं, रोजाना नीचे तेजी से भागती जिंदगी पर कैसे यमुना का पानी फिर गया है. आईएसबीटी फ्लाईओवर से नज़ारा डरावना दिख रहा है. ऊपर से देखने पर दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा नजर आ रहा है. यमुना के किनारे बसे इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं. फ्लाईओवर पर खड़े लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं.