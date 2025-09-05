दिल्ली में उफनती यमुना का कहर, ISBT भी जलमग्न, आसमां से देखिए बाढ़ से कहां क्या हालात

दिल्ली में पिछले दिनों की तेज बारिश और उफनती यमुना नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया है. जिसकी वजह से कई इलाकों में लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं. दिल्ली में यमुना का पानी अब पॉश इलाकों में भी भर रहा है. कश्मीरी गेट ISBT से लेकर ITO रोड तक सड़कों पर दरिया बह रहा है. कालिंदी कुंज में भी यमुना रौद्र रूप में बह रही है. इस बीच मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, मॉनेस्ट्री और मजनूं का टीला भी पानी में डूबे नजर आ रहे है. निगम बोध घाट, पुराना लोहा पुल, ISBT, बुराड़ी से लेकर न्यू उस्मानपुर और नजफगढ़ में भी यमुना का पानी कॉलोनियों में घुस चुका है. हालांकि थोड़ी राहत की बात ये है कि आज दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर सुबह सात बजे 207.33 मीटर दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यह 207.48 मीटर पर था. सुबह छह बजे जलस्तर 207.35 मीट पर था. आज दिल्ली के किस इलाके में क्या हालत है वीडियो के जरिए देखिए-

बाढ़ में कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास का इलाका किस तरह से जलमग्न हो चुका है, ड्रोन विजअल्स से देखिए-

VIDEO | Delhi rains: Drone visuals show Kashmere Gate bus terminal inundated as the Yamuna river level continues to rise.#Delhi #YamunaRiver #YamunaWaterLevel #DelhiRains



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/f2DvJA6Tfs — Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025

दिल्ली के सिविल लाइंस में बेला रोड पर उफनती यमुना नदी का पानी घुसने से वाहन डूब गए, इमारतें जलमग्न हो गईं.

#WATCH | Vehicles submerged, buildings flooded on Bela Road in Delhi's Civil Lines as water from the overflowing Yamuna river entered the area. pic.twitter.com/S3js3aFEXK — ANI (@ANI) September 4, 2025

बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. हालात को देखते हुए मयूर विहार इलाके में राहत शिविर लगाए गए हैं. सुबह 8 बजे के ड्रोन विजुअल्स में देखा जा सकता है कि पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है.

#WATCH | Delhi: Relief camps set up in Mayur Vihar area as River Yamuna swells and overflows, following heavy rainfall over the past few days. Drone visuals from the area (shot at 8 am today). pic.twitter.com/MbWTVi8bxp — ANI (@ANI) September 5, 2025

कालिंदी कुंज इलाके में भी यमुना अपने सबाब पर है. आसपास के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

#WATCH | Delhi: Visuals from Kalindi Kunj as River Yamuna swells. Areas around the River Yamuna here are flooded, as the swollen river has entered residential areas. pic.twitter.com/yz8rZinY7l — ANI (@ANI) September 5, 2025

सिग्नेचर ब्रिज और लोहे वाले पुल से मिले ड्रोन विजुअल्स में साफ दिख रहा है कि यमुना नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. सुबह 6:15 बजे के फुटेज में बाढ़ की गंभीर स्थिति नजर आ रही है.

#WATCH | Delhi | Drone visuals from Signature Bridge, as the Yamuna River flows above the danger level following incessant rainfall.



(Drone visuals shot at 7 am today) pic.twitter.com/eEO55zIv0t — ANI (@ANI) September 5, 2025

वसुदेव घाट के आसपास के इलाकों में जलभराव से निपटने के लिए पानी निकालने वाली मशीनें लगाई गई हैं. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और राहत कार्य चल रहा हैं.

#WATCH | Delhi: Machines installed in the areas around Vasudev Ghat to pump out the flood water. pic.twitter.com/OsQElpmV7a — ANI (@ANI) September 5, 2025

लोहा पुल से ड्रोन द्वारा लिए गए दृश्य, जहां लगातार बारिश के बाद यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है. (आज सुबह 6.15 बजे इलाके से ड्रोन द्वारा लिए गए दृश्य)

#WATCH | Delhi | Drone visuals from Loha Pul, where the Yamuna River is flowing above the danger level following incessant rainfall.



Anticipating the possible flood situation, people residing in the low-lying areas have been shifted to safer locations as a preventive measure.… pic.twitter.com/PW8YnULo2b — ANI (@ANI) September 5, 2025

दिल्ली: सिविल लाइंस क्षेत्र में मोनेस्टरी मार्केट में बाढ़ का खतरा बरकरार है, क्योंकि यमुना नदी अभी भी उफान पर है और शहर के कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है.