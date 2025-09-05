विज्ञापन
दिल्ली में उफनती यमुना का कहर, ISBT भी जलमग्न, आसमां से देखिए बाढ़ से कहां क्या हालात

दिल्ली की उफनती यमुना का रौद्र रूप देख कोई भी सहम जाएगा. यमुना के करीब के तमाम निचले इलाकों में पानी भर चुका है. इस वक्त कहां कैसे हालात है, कैमरे में कैद वीडियो के जरिए देखिए-

दिल्ली में उफनती यमुना का कहर, ISBT भी जलमग्न, आसमां से देखिए बाढ़ से कहां क्या हालात
  • दिल्ली में हाल की भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर
  • मयूर विहार और कालिंदी कुंज जैसे इलाकों में बाढ़ के कारण लोगों को राहत शिविरों में
  • वसुदेव घाट क्षेत्र में जलभराव कम करने के लिए पानी निकालने वाली मशीनें लगाई हैं
नई दिल्ली:

दिल्ली में पिछले दिनों की तेज बारिश और उफनती यमुना नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया है. जिसकी वजह से कई इलाकों में लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं. दिल्ली में यमुना का पानी अब पॉश इलाकों में भी भर रहा है. कश्मीरी गेट ISBT से लेकर ITO रोड तक सड़कों पर दरिया बह रहा है. कालिंदी कुंज में भी यमुना रौद्र रूप में बह रही है. इस बीच मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, मॉनेस्ट्री और मजनूं का टीला भी पानी में डूबे नजर आ रहे है. निगम बोध घाट, पुराना लोहा पुल, ISBT, बुराड़ी से लेकर न्यू उस्मानपुर और नजफगढ़ में भी यमुना का पानी कॉलोनियों में घुस चुका है. हालांकि थोड़ी राहत की बात ये है कि आज दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर सुबह सात बजे 207.33 मीटर दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यह 207.48 मीटर पर था. सुबह छह बजे जलस्तर 207.35 मीट पर था. आज दिल्ली के किस इलाके में क्या हालत है वीडियो के जरिए देखिए-

बाढ़ में कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास का इलाका किस तरह से जलमग्न हो चुका है, ड्रोन विजअल्स से देखिए-

दिल्ली के सिविल लाइंस में बेला रोड पर उफनती यमुना नदी का पानी घुसने से वाहन डूब गए, इमारतें जलमग्न हो गईं.

बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. हालात को देखते हुए मयूर विहार इलाके में राहत शिविर लगाए गए हैं. सुबह 8 बजे के ड्रोन विजुअल्स में देखा जा सकता है कि पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है.

कालिंदी कुंज इलाके में भी यमुना अपने सबाब पर है. आसपास के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है,  रिहायशी इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

सिग्नेचर ब्रिज और लोहे वाले पुल से मिले ड्रोन विजुअल्स में साफ दिख रहा है कि यमुना नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. सुबह 6:15 बजे के फुटेज में बाढ़ की गंभीर स्थिति नजर आ रही है.

वसुदेव घाट के आसपास के इलाकों में जलभराव से निपटने के लिए पानी निकालने वाली मशीनें लगाई गई हैं. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और राहत कार्य चल रहा हैं.

लोहा पुल से ड्रोन द्वारा लिए गए दृश्य, जहां लगातार बारिश के बाद यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है. (आज सुबह 6.15 बजे इलाके से ड्रोन द्वारा लिए गए दृश्य)

दिल्ली: सिविल लाइंस क्षेत्र में मोनेस्टरी मार्केट में बाढ़ का खतरा बरकरार है, क्योंकि यमुना नदी अभी भी उफान पर है और शहर के कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है.

