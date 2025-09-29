IPO 2025: इस साल कंपनियां 1.3 लाख करोड़ जुटाने के लिए तैयार, वीवर्क और टाटा कैपिटल के इश्यू से बनेगा रिकॉर्ड

साल 2025 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) मार्केट के लिए बेहद शानदार साबित हो रहा है. इस साल की शुरुआत से लेकर सितंबर तक कंपनियां 74 आईपीओ के जरिए करीब 85,000 करोड़ रुपए जुटा चुकी हैं. अब अक्टूबर में आने वाले बड़े इश्यू के बाद यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए का स्तर पार कर जाएगा.

यह सिर्फ तीसरी बार होगा जब भारतीय प्राइमरी मार्केट में कंपनियां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाएंगी.

वीवर्क इंडिया और टाटा कैपिटल के IPO से बढ़ेगी रफ्तार

अक्टूबर की शुरुआत में दो बड़े आईपीओ आ रहे हैं .इन दोनों इश्यू के बाद जुटाई गई राशि 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगी.

वीवर्क इंडिया IPO

वीवर्क इंडिया का 3,000 करोड़ रुपये का IPO 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक खुलेगा और इसका प्राइस बैंड 615-648 रुपये प्रति शेयर है. यह पूरी तरह से OFS होगा, जिसमें एम्बेसी ग्रुप और वीवर्क ग्लोबल अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे. वीवर्क इंडिया के शेयर 10 अक्टूबर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगे.

टाटा कैपिटल IPO

टाटा कैपिटल का 16,000 करोड़ रुपए का IPO 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक खुला रहेगा. कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 310-326 रुपये प्रति शेयर तय किया है. इसमें नए शेयर और ऑफर फॉर सेल (OFS) दोनों शामिल हैं. टाटा कैपिटल 13 अक्टूबर को शेयर बाजार में लिस्ट होगी.

पहले कब-कब टूटा रिकॉर्ड

2024 में कंपनियों ने 91 आईपीओ के जरिए 1.6 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे.

2021 में 63 आईपीओ से कंपनियों ने 1.19 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया था.

एलजी इंडिया और अन्य बड़ी कंपनियां भी आईपीओ लाने के लिए तैयार

एलजी इंडिया भी अक्टूबर के पहले पखवाड़े में अपना आईपीओ ला सकती है. इससे कंपनी करीब 15,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है. इसके बाद 2025 में जुटाई गई कुल राशि 1.3 लाख करोड़ रुपए के पार निकलने का अनुमान है.

इसके अलावा, साल के अंत तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ग्रो, पाइन लैब्स, केनरा एचएसबीसी लाइफ, क्रेडिला फाइनेंशियल और फिजिक्सवाला जैसी कंपनियां भी बाजार में कदम रख सकती हैं. अगर ऐसा हुआ, तो यह साल आईपीओ के लिहाज से सबसे बड़ा साल बन सकता है.

SME IPO मार्केट का भी जलवा

सिर्फ मेनबोर्ड ही नहीं, बल्कि एसएमई आईपीओ मार्केट भी रिकॉर्ड बना रहा है. सितंबर 2025 में ही 53 एसएमई आईपीओ से कंपनियों ने 2,309 करोड़ रुपए जुटाए, जो वॉल्यूम और वैल्यू दोनों के लिहाज से अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है.

इस साल अब तक 207 एसएमई लिस्टिंग के जरिए कंपनियां 9,129 करोड़ रुपए जुटा चुकी हैं, जो पिछले सभी वार्षिक रिकॉर्ड तोड़ चुका है.