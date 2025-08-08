इस हफ्ते खुल रहे कई कंपनियों के IPO, पैसा लगाने का सही समय, चेक करें डिटेल्स

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
New IPO in Share Market: शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए इस हफ्ते आईपीओ की लाइन लगी हुई है. कई कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहे हैं या खुल चुके हैं. ऐसे में आप अपने बजट के हिसाब से इन आईपीओ में दांव लगा सकते हैं. इस खबर में आपको उन 4 IPO के बारे में जानकारी देते हैं जो निवेशकों की पसंद बन सकते हैं.

जेसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ

जेसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ 7 अगस्त से खुल चुका है. इसे आप 11 अगस्त तक ले सकते हैं. इसका प्राइस बैंड कंपनी ने 139 रुपये से 147 रुपये के बीच में रखा है. साथ ही कंपनी ने बताया है कि कम से कम एक लॉट निवेशकों को खरीदना ही होगा, जिसमें 102 शेयर शामिल हैं. कंपनी इस आईपीओ के जरिए 3600 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है.

सावलिया फूड्स प्रोडक्ट्स IPO

सावलिया फूड्स प्रोडक्ट्स का IPO भी 7 अगस्त से खुल चुका है, जो 11 अगस्त तक रहेगा. 114 रुपये से 120 रुपये के बीच इसमें कंपनी ने प्राइस बैंड सेट किया है. कंपनी कोशिश में है कि 34.83 करोड़ रुपये इस आईपीओ के जरिए बनाए जाएं.

ऑल टाइम प्लास्टिक्स IPO

निवेशकों के लिए ऑल टाइम प्लास्टिक्स ने अपना आईपीओ 7 अगस्त से खोल दिया है. तीन दिन यानी 11 अगस्त तक इसमें निवेश कर सकते हैं. लिस्टिंग की बात करें तो 14 अगस्त के दिन इसे बीएसई के साथ एनएसई पर लिस्ट किया जाएगा. प्राइस बैंड कंपनी ने 60 रुपये से 275 रुपये तक सेट किया है.

एएनबी मेटल कास्ट IPO

8 अगस्त से एएनबी मेटल कास्ट का आईपीओ खुल रहा है. ये 5 दिन यानी 12 अगस्त तक निवेश के लिए मौजूद रहेगा. 148 रुपये से लेकर 156 रुपये इसका प्राइस बैंड है. इस आईपीओ की खास बात ये है कि इसमें कंपनी फ्रेश शेयर जारी कर रही है.

