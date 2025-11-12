Stock Market Today: आज शेयर बाजार की शानदार ओपनिंग, सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा,अदाणी ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी

भारतीय शेयर बाजार ने आज यानी 12 नवंबर को हरे निशान में कारोबार कर है. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 502 अंक चढ़कर 84,374 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 144 अंक बढ़कर 25,839 पर जबरदस्त ओपनिंग दी.
सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो मेटल को छोड़कर बाकी सभी हरे निशान में हैं. जिसमें आईटी और ऑयल एंड गैस 1 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए.
अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी, NDTV 2 फीसदी से ज्यादा उछला
आज के कारोबार में अदाणी ग्रुप (Adani Group) के सभी शेयर हरे निशान में नजर आए. जिसमें सबसे ज्यादा तेजी अदाणी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी के शेयरों में आई. सुबह 9 बजकर 31 मिनट पर, अदाणी ग्रीन एनर्जी 1.23 % की तेजी के साथ 1,057 रुपये के लेवल पर और एनडीटीवी 2.25 फीसदी की बढ़त के साथ 89.86 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था .
इसके अलावा अदाणी एंटरप्राइजेज,अदाणी टोटल गैस,अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ,अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन्स के शेयरों में भी शुरुआती कारोबार में बढ़त देखने को मिली.
निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.28% चढ़ा
निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.28 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.69 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.59 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 0.66 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 0.57 प्रतिशत, निफ्टी इन्फ्रा 0.60 और निफ्टी कमोडिटीज 0.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे.
लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी देखी जा रही है. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 342 अंक या 0.57 प्रतिशत की तेजी के साथ 60,769 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 116 अंक या 0.64 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,200 पर था.
टॉप लूजर्स और गेनर्स
सेंसेक्स पैक में टीसीएस, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, इटरनल (जोमैटो), भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट और पावर ग्रिड गेनर्स थे. बीईएल, एचयूएल, ट्रेंट, मारुति सुजुकी, आईटीसी और सनफार्मा लूजर्स थे.
