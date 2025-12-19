विज्ञापन
Stock Market Today: शेयर बाजार की दमदार शुरुआत, सेंसेक्स 400 अंकों से ज्यादा चढ़ा, निफ्टी 25,900 के पार

Stock Market Updates: सुबह करीब 9 बजकर 23 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 416 अंकों की बढ़त के साथ 84,898 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. वहीं एनएसई निफ्टी 118 अंकों की तेजी के साथ 25,934 के आसपास पहुंच गया.

नई दिल्ली:

भारतीय शेयर बाजार ने आज यानी शुक्रवार 19 दिसंबर को मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की. शुरुआती कारोबार में ही निफ्टी 25,900 के ऊपर निकल गया, जबकि सेंसेक्स में 300 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिली. ग्लोबल संकेत पॉजिटिव रहने और अमेरिका से महंगाई के नरम आंकड़े आने के बाद निवेशकों का मूड बेहतर नजर आया.

शुरुआती कारोबार में बाजार का हाल

सुबह करीब 9 बजकर 23 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 416 अंकों की बढ़त के साथ 84,898 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. वहीं एनएसई निफ्टी 118 अंकों की तेजी के साथ 25,934 के आसपास पहुंच गया. बाजार में खरीदारी का माहौल रहा और ज्यादातर सेक्टर हरे निशान में नजर आए.

एशियाई बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेत

भारतीय बाजारों को एशियाई बाजारों से भी सपोर्ट मिला. एशिया के ज्यादातर बाजारों में करीब 0.6 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली. इसकी बड़ी वजह अमेरिका से आए महंगाई के आंकड़े रहे, जो उम्मीद से कम रहे.

अमेरिका की महंगाई से बढ़ी उम्मीद

नवंबर महीने में अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2.7 प्रतिशत रहा, जबकि बाजार को 3.1 प्रतिशत का अनुमान था. महंगाई के नरम आंकड़ों के बाद यह उम्मीद बढ़ गई है कि आने वाले समय में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है. इसका असर ग्लोबल बाजारों के साथ भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा.

जापान के सेंट्रल बैंक का बड़ा फैसला

इसी बीच बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते हुए इसे 0.75 प्रतिशत कर दिया है. यह जनवरी के बाद पहली बढ़ोतरी है और बीते 30 सालों में सबसे ऊंचा स्तर भी है. इस फैसले का असर करेंसी और बॉन्ड मार्केट पर पड़ सकता है, जिस पर निवेशक नजर बनाए हुए हैं.

विदेशी निवेशकों की वापसी से बढ़ी मजबूती

कम ब्याज दरों की उम्मीदों के चलते उभरते बाजार विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं. भारत में भी इसका असर दिखा. गुरुवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने करीब 596 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. यह उनकी लगातार दूसरी खरीदारी रही, इससे पहले महीने की शुरुआत में उन्होंने भारी बिकवाली की थी.

पिछले कुछ दिनों में क्यों दबाव में था बाजार

इससे पहले निफ्टी और सेंसेक्स चार सत्रों में करीब 0.9 प्रतिशत तक टूट चुके थे. इसकी वजह विदेशी निवेशकों की बिकवाली, रुपये में कमजोरी और भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता मानी जा रही थी. शुक्रवार की तेजी से निवेशकों को थोड़ी राहत मिली है.
 

