सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़का, Adani Group के शेयर सेबी की क्लीन चिट के बाद 12% तक उछले

Stock Market Updates: शुक्रवार सुबह ट्रेडिंग सेशन में अदाणी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर (Adani Group Stocks)रॉकेट की रफ्तार से भागे. जिसमें सबसे बड़ी बढ़त अदाणी टोटल गैस (Adani Total Gas) में दिखी, जो 11.76% उछलकर ₹678.35 पर पहुंच गया.

Adani Group Shares: फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज सहित अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पावर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं.
नई दिल्ली:

Stock Market Today: आज यानी शुक्रवार सुबह भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की गिरावट के साथ हुई. हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स 213 अंक टूटकर 82,800 पर और निफ्टी 50 करीब 51 अंक फिसलकर 25,372 पर खुला. लेकिन इस फ्लैट ओपनिंग के बीच अदाणी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली.

रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे Adani Group  के शेयर

हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े आरोपों पर सेबी (SEBI) ने अदाणी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है. इस फैसले के बाद निवेशकों का भरोसा एक बार फिर लौटा और इसका सीधा असर शेयरों में देखने को मिला.

कौन से शेयर कितने चढ़े

शुक्रवार सुबह के ट्रेडिंग सेशन में 9 बजकर 16 मिनट पर अदाणी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर रॉकेट की रफ्तार से ट्रेड कर रहे थे. जिसमें सबसे बड़ी बढ़त अदाणी  टोटल गैस (Adani Total Gas) में दिखी, जो 11.76% उछलकर ₹678.35 पर पहुंच गया. इसके बाद अदाणी  पावर (Adani Power) 8.45% चढ़कर ₹684.70 पर और फ्लैगशिप कंपनी अदाणी  एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) 5.04% की तेजी के साथ ₹2,523 पर पहुंचा.

अदाणी  एनर्जी सॉल्यूशंस (Adani Energy Solutions) भी 5.02% चढ़कर ₹879.65 पर और NDTV (New Delhi Television) 4.99% बढ़कर ₹129.70 पर था. वहीं, अदाणी  ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) ₹1,023.90 पर पहुंचा, जिसमें 4.60% की बढ़त रही.

इसके अलावा, अदाणी पोर्ट्स (Adani Ports & Special) ने भी 2.48% की बढ़त दर्ज की और यह शेयर ₹1,447.90 पर पहुंच गया.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

