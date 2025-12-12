Stock Market Today: शेयर बाजार की दमदार शुरुआत, सेंसेक्स 400 अंक उछला, अदाणी ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी

भारतीय शेयर बाजार ने आज शुक्रवार 12 दिसंबर को मजबूत शुरुआत की है. ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत मिलने और अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट के बाद दुनियाभर के बाजारों में जो तेजी दिखी, उसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी नजर आया.
सेंसेक्स 400 अंक चढ़ा, निफ्टी 26,000 के ऊपर
आज खुलते ही 9:34 बजे के करीब सेंसेक्स करीब 434 पॉइंट (0.51%) चढ़कर 85,252.95 के आसपास पहुंच गया. वहीं निफ्टी ने भी 131.85 अंक (0.51%) की मजबूती दिखाई और 26,030.40 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. सुबह के कारोबार में दोनों इंडेक्स हरे निशान में रहे और निवेशकों का सेंटीमेंट काफी मजबूत दिखा.
अदाणी ग्रुप के शेयरों में आज जोरदार तेजी
आज सुबह के कारोबार में अदाणी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों ने दमदार तेजी दिखाई. शुरुआती ट्रेड में ही अदाणी ग्रुप के कई स्टॉक अच्छे खासे बढ़त के साथ ट्रेड करते नजर आए. ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेत और भारतीय बाजार की मजबूत ओपनिंग का सीधा फायदा अदाणी ग्रुप के स्टॉक्स को मिला है.
- Adani Enterprises का शेयर हल्की बढ़त के साथ करीब 2286 रुपये पर ट्रेड करता दिखा, जहां इसमें लगभग 0.39% की तेजी दर्ज हुई.
- Adani Green Energy में आज अच्छी खरीदारी नजर आई और इसका शेयर 1032 रुपये तक पहुंच गया, जिसमें करीब 1.37% की मजबूती देखने को मिली.
- Adani Total Gas भी तेजी में रहा और 593 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए 1.02% की बढ़त दिखाता रहा.
- Adani Ports का शेयर भी मजबूत रहा और 1520 रुपये के स्तर पर 1.10% की तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा.
- इसके अलावा, Adani Power में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली और इसका शेयर 1.68% ऊपर 142 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था.
Adani Energy Solutions, NDTV और ACC जैसे बाकी स्टॉक्स में भी हल्की तेजी दिखी, जो बताती है कि आज सुबह निवेशकों की अदाणी ग्रुप के शेयरों में मजबूत दिलचस्पी रही.
एक दिन पहले भी बाजार में आई थी तेजी
पिछले सेशन यानी गुरुवार 11 दिसंबर को भी बाजार ने अपनी तीन दिन की गिरावट पर ब्रेक लगाते हुए शानदार रिकवरी दिखाई थी.सेंसेक्स 427 पॉइंट ऊपर 84,818 के स्तर पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 141 पॉइंट चढ़कर 25,898 पर बंद हुआ.
इस तेजी से निवेशकों की कुल संपत्ति में लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये की बढ़त दर्ज की गई. बीएसई में लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप बढ़कर 466.6 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले सेशन के 464 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है.
