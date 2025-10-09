विज्ञापन
Stock Market Today: मिडिल ईस्ट में हालात सुधरने की उम्मीद से सेंसेक्स 200 अंक उछला, Adani Group के शेयरों चढ़े

Stock Market Update 9 October 2025: आज के कारोबार की शुरुआत पॉजिटिव रही है. ग्लोबल सेंटिमेंट्स और मिडिल ईस्ट में हालात सुधरने की उम्मीदों ने बाजार को मजबूती दी है.

Adani Group Shares: लगभग सभी अदाणी ग्रुप के शेयर आज सुबह तेजी में दिखे. ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर में 1% से ज्यादा की बढ़त रही, जबकि अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस करीब 2% उछला.
नई दिल्ली:

भारत के शेयर बाजार ने गुरुवार, 9 अक्टूबर को हरे निशान के साथ शुरुआत की. ग्लोबल मार्केट्स में तेजी और मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की खबरों का असर घरेलू बाजार पर भी दिखा.सुबह 9:30 बजे सेंसेक्स 234 अंक (0.29%) की बढ़त के साथ 82,008 के स्तर पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 67 अंक (0.27%) चढ़कर 25,113 के ऊपर कारोबार कर रहा है.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में बढ़त

लगभग सभी अदाणी ग्रुप के शेयर आज सुबह तेजी में दिखे. ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर में 1% से ज्यादा की बढ़त रही, जबकि अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस करीब 2% उछला. इसके अलावा अदाणी पावर, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पोर्ट्स, और अदाणी टोटल गैस में भी हल्की बढ़त देखी गई.

सेक्टर्स में फार्मा, मेटल और रियल्टी सेक्टर आगे

सेक्टर की बात करें तो फार्मा, मेटल और रियल्टी इंडेक्स में 1% तक की तेजी देखी गई. वहीं बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी हल्की बढ़त दर्ज की गई, जो मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रही है.

निफ्टी के टॉप गेनर्स और लूजर्स

निफ्टी में आज जिन शेयरों में मजबूती दिखी, उनमें टाटा स्टील, डॉ रेड्डीज लैब्स, सिप्ला, जियो फाइनेंशियल और हिंडाल्को शामिल हैं. वहीं गिरावट वाले शेयरों में टाटा मोटर्स, मैक्स हेल्थकेयर, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी और टाटा कंज्यूमर रहे.

ग्लोबल मार्केट्स में तेजी की वजह से आई राहत

ग्लोबल मार्केट्स में तेजी की वजह मिडिल ईस्ट में हालात सुधरने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायल और हमास के बीच फर्स्ट फेज शांति समझौते का जल्द साइन होने वाला है, जिसमें लड़ाई रोकने और कैदियों की अदला-बदली पर सहमति बनी है. इस खबर से दुनिया भर के निवेशकों में राहत का माहौल है.

कल बाजार में हुई थी मुनाफावसूली

बुधवार को लगातार चार दिनों की तेजी के बाद घरेलू शेयर बाजार में मुनाफावसूली देखने को मिली थी. सेंसेक्स 153 अंक गिरकर 81,773 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 62 अंक टूटकर 25,046 पर आ गया था. हालांकि, आज बाजार ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

