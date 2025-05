Stock Market Today: बाजार में गिरावट के बावजूद अदाणी ग्रुप के शेयरों ने पकड़ी रफ्तार, 3% से ज्यादा उछले शेयर

बीते दिन शानदार बढ़त के बाद शुक्रवार यानी 16 मई की शुरुआत शेयर बाजार में थोड़ी सुस्ती रही. आज के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट देखने को मिली. सुबह करीब 9.29 बजे सेंसेक्स 231.64 अंक या 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,299.10 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 49.95 अंक या 0.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,012.15 पर था.

निफ्टी बैंक 52.40 अंक या 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 55,303.20 पर था.निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 169.20 अंक या 0.30 प्रतिशत की बढ़त के साथ 56,700.05 पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 78.45 अंक या 0.46 प्रतिशत चढ़कर 17,318.40 पर था.

सेक्टोरल आधार पर बैंक, आईटी, फार्मा को छोड़कर बाकी सभी इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं.

अदाणी ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी

गिरते बाजार में भी अदाणी ग्रुप के शेयरों में मजबूती नजर आई. शुरुआती कारोबार में अदाणी टोटल गैस, अदाणी पावर और अदाणी ग्रीन एनर्जी, 3 फीसदी से ज्यादा बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. जबकि फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी ग्रीन एनर्जी,अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस और अदाणी पोर्ट्स में भी 1 फीसदी से ज्यादा तेजी देखी गई.

निवेशकों ने इन स्टॉक्स को लेकर पॉजिटिव रुख अपनाया है, जो कि कल के जोरदार रैली के बाद भी कायम रहा. इससे यह साफ होता है कि अदाणी ग्रुप की कंपनियों में निवेशकों का भरोसा बना हुआ है.

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से भारती एयरटेल, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे. जबकि इटर्नल, एनटीपीसी, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर में बढ़त दर्ज की गई.

कल बाजार में रही जबरदस्त तेजी

कल यानी गुरुवार को बाजार का माहौल बिल्कुल अलग था. निवेशकों की जोरदार खरीदारी के चलते बाजार ने जबरदस्त उछाल दिखाया. सेंसेक्स में 1,200 अंकों यानी 1.48 प्रतिशत की बढ़त रही और यह 82,530 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी भी 395 अंकों यानी 1.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,062 के स्तर पर बंद हुआ. यह एक मजबूत क्लोजिंग मानी गई क्योंकि बाजार हर सेक्टर से सपोर्ट पा रहा था.

ट्रंप के बयान से बढ़ा भरोसा, भारत देगा अमेरिका को जीरो टैरिफ

बाजार में आई इस तेजी के पीछे इंटरनेशनल लेवल की एक अहम वजह थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत एक नई ट्रेड डील के तहत अमेरिका को जीरो टैरिफ देने को तैयार है. इस पॉजिटिव कमेंट से बाजार में उम्मीद जगी कि भारत-अमेरिका के रिश्तों में नया मोड़ आएगा और इसका फायदा भारतीय कंपनियों को मिल सकता है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)