स्वतंत्रता दिवस से पहले हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स रहा सपाट, इन 5 शेयरों ने मारी बाजी

निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने आज पूरे दिन हरे रंग पर कारोबार करते रहे और हफ्ते के आखिरी दिन में सकारात्मक रुख के साथ सपाट बंद हुए. विप्रो इंडिया लिमिटेड, इटरनल लिमिटेड और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट में रहे. अमेरिका और रूस के बीच होने वाली बैठक से पहले व्यापारी किसी बड़े बदलाव की तरफ नहीं गए, जिससे इंडेक्स आज ज्यादातर समय सीमित दायरे में ही रहा. स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर शुक्रवार को बाजार बंद रहेंगे.

क्या रहा इस हफ्ते मार्केट में खास

सप्ताह के दौरान बेंचमार्क ने वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है. इस बेंचमार्क में लगभग 1% का इजाफा हुआ है. निफ्टी ने इस हफ्ते पिछले 6 हफ्ते की सुस्ती को तोड़ा. निफ्टी फार्मा ने 3.5% की ग्रोथ दिखाई. फार्मा में एल्केम लैब्स, जाइडस लाइफसाइंसेज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ. हालांकि निफ्टी FMCG उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाया. आईटी ने भी आखिरी 5 हफ्तों की गिरावट को तोड़ा. निफ्टी रियल्टी, तेल और गैस में तीन सप्ताह की गिरावट का सिलसिला टूटा.

ये 5 शेयर BSE में रहे सबसे आगे

इटर्नल के शेयर 1.71% की ग्रोथ के साथ 317.70 अंक पर बंद हुए.

इंफोसिस कंपनी के शेयर में 1.50% फीसदी की ग्रोथ देखी गई. शेयर 1,448.00 रुपये पर बंद हुआ.

एशियन पेंट्स के शेयर 1.19% बढ़त के साथ 1,988.70 रुपये पर बंद हुए.

टाइटन के शेयरों में 0.52% की तेजी देखी गई. इस तेजी की वजह से शेयर 3,485.00 रुपये तक पहुंचे.

एचडीएफसी बैंक के शेयर आज 0.46% चढ़े. इस बढ़त के साथ 1,989.50 रुपये पर शेयर ने अपना कारोबार बंद किया.

रुपया हुआ मजबूत

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे मजबूत होकर 87.55 डॉलर पर बंद हुआ. बुधवार को रुपया 87.44 डॉलर पर बंद हुआ था.सेंसेक्स की बात करें तो 0.072% की बढ़त के साथ 80,597 अंकों पर बंद हुआ. आज सेंसेक्स का हाई लेवल 80,751 था वहीं, लो लेवल 80,489 अंक पर रहा. आंकड़ों के अनुसार सेंसेक्स में 57.75 अंक की बढ़त देखी गई.