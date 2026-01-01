Stock Market Today: नए साल के पहले दिन शेयर बाजार की धमाकेदार शुरुआत, सेंसेक्स-निफ्टी का जोश हाई

नए साल के पहले दिन, यानी 1 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार ने जोरदार शुरुआत की. सुबह 9 बजकर 30 मिनट के करीब बीएसई सेंसेक्स 190 अंक बढ़कर 85,410.74 पर , जबकि एनएसई निफ्टी 50 भी 50 अंक ऊपर होकर 26,179.80 पर ट्रेड कर रहा है.

आज ज्यादतर ग्लोबल मार्केट नए साल की वजह से बंद हैं, लेकिन घरेलू निवेशकों की उत्साही शुरुआत ने मार्केट को पॉजिटिव मोमेंटम दिया.

कल 31 दिसंबर 2025 को सेंसेक्स और निफ्टी ने लगातार कुछ दिनों की गिरावट के बाद फिर से बढ़त दिखाई. साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में बीएसई सेंसेक्स 545 यानी 0.64% की तेजी के साथ 85,220.60 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने लगभग 191 अंक यानी 0.74% की बढ़त के साथ 26,129.60 पर था.

नए साल में निवेशकों की उम्मीदें

आज सेंसेक्स और निफ्टी की सकारात्मक शुरुआत नए साल के लिए निवेशकों का भरोसा दिखाती है.मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में अच्छे कॉर्पोरेट रिजल्ट,FPI और मजबूत आर्थिक आंकड़े भारतीय शेयर बाजार को और मजबूती दे सकते हैं.

