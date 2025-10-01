Stock Market Holiday 2025: अक्टूबर में कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार, देखें NSE और BSE की पूरी हॉलिडे लिस्ट

Share Market Holidays 2025: त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और इसी के साथ शेयर बाजार में भी छुट्टियों का दौर आ गया है. अगर आप इस हफ्ते या आने वाले दिनों में ट्रेडिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले यह जान लेना जरूरी है कि अक्टूबर में किन-किन तारीखों पर शेयर बाजार बंद रहेगा. ऐसा करने से आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर छुट्टियों का असर नहीं पड़ेगा.

अक्टूबर 2025 में शेयर बाजार की छुट्टियां

NSE और BSE की ऑफिशियल हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में बाजार तीन बड़े त्योहारों पर बंद रहेगा.

2 अक्टूबर 2025: महात्मा गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेगा.

21 अक्टूबर 2025: दिवाली और लक्ष्मी पूजन के दिन बाजार बंद रहेगा. इसी दिन खास मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक होगा.

22 अक्टूबर 2025: दिवाली बलिप्रतिप्रदा के मौके पर भी बाजार बंद रहेगा.

इन छुट्टियों के दौरान मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और करेंसी डेरिवेटिव मार्केट भी बंद रहेंगे.

साल 2025 में 14 दिन शेयर बाजार की छुट्टियां

सिर्फ अक्टूबर ही नहीं, बल्कि पूरे साल 2025 में वीकेंड को छोड़कर कुल 14 स्टॉक मार्केट हॉलिडे हैं. इसलिए निवेश करने से पहले हमेशा BSE और NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर हॉलिडे लिस्ट चेक करना जरूरी है.

शेयर मार्केट ट्रेडिंग टाइमिंग

सामान्य दिनों में शेयर बाजार सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुला रहता है. प्री-ओपन सेशन सुबह 9 बजे से 9:15 बजे तक होता है. शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है.

कहां देखें मार्केट हॉलिडे लिस्ट?

अगर आप मार्केट हॉलिडे की पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो BSE की वेबसाइट bseindia.com पर जाकर ऊपर दिए गए ‘Trading Holidays' सेक्शन में क्लिक कर सकते हैं. वहीं NSE की वेबसाइट पर भी पूरी जानकारी उपलब्ध है.

अगली बार जब आप ट्रेडिंग या निवेश की सोचें, तो इन तारीखों को ध्यान में रखें ताकि छुट्टियों का असर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर न पड़े.