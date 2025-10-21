Stock Market Today: आज शेयर बाजार खुला है या बंद? कब होगी मुहूर्त ट्रेडिंग? दूर करें हर कंफ्यूजन

दिवाली को लेकर इस साल थोड़ा अलग माहौल बना है. ज्यादातर राज्यों में दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई गई, लेकिन कुछ जगहों पर आज यानी 21 अक्टूबर को भी दिवाली मनाई जा रही है. महाराष्ट्र में आज दिवाली है, और चूंकि मुंबई में शेयर बाजार (BSE और NSE) स्थित है, इसलिए अगर आप आज सोच रहे हैं कि शेयर बाजार खुला है या नहीं ? तो जान लें कि आज यानी 21 अक्टूबर को शेयर बाजार में छुट्टी है. आज सामान्य ट्रेडिंग नहीं होगी, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग जरूर होगी.

यानी भले ही आम दिनों की तरह बाजार खुला नहीं रहेगा, लेकिन दिवाली के खास मौके पर एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा. इस परंपरा को लक्ष्मी पूजन के समय पर किया जाने वाला शुभ निवेश माना जाता है.

आज मुहूर्त ट्रेडिंग कब होगी?

BSE और NSE दोनों ने पहले से ही साफ कर दिया था कि 21 अक्टूबर 2025 को मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, जो कि एक घंटे का छोटा लेकिन बहुत ही खास ट्रेडिंग सेशन होता है.

इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक होगी.इससे पहले 1:30 बजे से 1:45 बजे तक प्री-ओपनिंग सेशन होगा, जिसमें ट्रेडिंग की तैयारी होती है.

क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग और ये क्यों है खास?

मुहूर्त ट्रेडिंग शेयर बाजार की एक बहुत पुरानी परंपरा है, जो हर साल दिवाली के दिन की जाती है. इस दिन हिंदू नववर्ष (इस साल विक्रम संवत 2082) की शुरुआत होती है और इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसलिए देश भर के छोटे-बड़े निवेशक इस दिन निवेश करके एक शुभ शुरुआत करते हैं.

इस समय के दौरान इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी, कमोडिटी और अन्य सेगमेंट में ट्रेडिंग की जा सकती है. यही वजह है कि चाहे बाजार बंद हो, फिर भी आज ट्रेडिंग का उत्सव बना रहता है.

22 अक्टूबर को भी शेयर बाजार रहेगा बंद

दिवाली के अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को बलिप्रतिपदा की छुट्टी होती है. यह त्योहार खास तौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक में मनाया जाता है और इस दिन भी बाजार बंद रहेगा. यानी मुहूर्त ट्रेडिंग को छोड़कर इस हफ्ते ट्रेडिंग में दो दिन 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर का ब्रेक रहेगा.

दिवाली के मौके पर बाजार का मूड कैसा रहा?

दिवाली से पहले, सोमवार को यानी 20 अक्टूबर को शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुआ. सेंसेक्स 411 अंक चढ़कर 84,363 पर और निफ्टी 133 अंक बढ़कर 25,843 के स्तर पर बंद हुआ. बाजार ने लगातार चौथे दिन तेजी दिखाई.

पिछले सालों में भी मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बाजार में बढ़त देखने को मिली है. 2024 में सेंसेक्स 335 पॉइंट चढ़ा था,2023 में 354 पॉइंट,2022 में 525 पॉइंट,2021 में 295 पॉइंट,और 2020 में 195 पॉइंट की तेजी देखी गई थी.

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि निवेशकों के लिए एक उम्मीद और शुभ शुरुआत का मौका भी है.

