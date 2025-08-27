Stock Market Holiday: गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार खुला है या बंद? जानें आज BSE और NSE में ट्रेडिंग होगी या नहीं

Stock Market Holiday 2025: आज 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025) का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. ऐसे में निवेशकों और ट्रेडर्स के मन में यह सवाल है कि क्या आज BSE और NSE में ट्रेडिंग होगी या शेयर बाजार बंद (Stock Market Open or Closed Today) रहेगा. खासकर इसलिए भी क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इंडिया पर लगाए गए टैरिफ के चलते बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी और निवेशक लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं.

आज के दिन बाजार में ट्रेडिंग होगी या नहीं?

स्टॉक मार्केट हॉलिडे लिस्ट 2025 के अनुसार, आज यानी बुधवार 27 अगस्त को NSE और BSE दोनों बंद रहेंगे. यानी आज इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव और सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) सेगमेंट में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी. करेंसी डेरिवेटिव, NDS-RST और ट्राई पार्टी रेपो सेगमेंट में भी कारोबार पूरी तरह से बंद रहेगा.

कमोडिटी मार्केट का हाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX भी सुबह की सेशन (9 बजे से 5 बजे तक) बंद रहेगा. लेकिन शाम की सेशन 5 बजे से फिर से खुलेगी और रात 11:55 बजे तक कारोबार होगा. चुनिंदा एग्री कमोडिटीज में ट्रेडिंग रात 9 बजे तक होगी.

बता दें कि इस महीने दो बार बाजार बंद रहा है. पहला 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर और दूसरा आज 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर आप बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे.

आगे कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार

गणेश चतुर्थी के बाद साल 2025 में अभी 5 और स्टॉक मार्केट हॉलिडे बाकी हैं. आइए जानते हैं कब-कब शेयर बाजार बंद रहने वाले हैं...

2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर बाजार बंद रहेगा.

21 अक्टूबर 2025 को दिवाली लक्ष्मी पूजन के मौके पर बाजार बंद रहेगा.

22 अक्टूबर 2025 को दिवाली बलिप्रतिप्रदा के मौके पर बाजार बंद रहेगा.

5 नवंबर 2025 को प्रकाश गुरूपर्व श्री गुरु नानक देव जयंती के मौके पर बाजार बंद रहेगा.

25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस के मौके पर बाजार बंद रहेगा.



शेयर मार्केट ट्रेडिंग टाइमिंग

सामान्य दिनों में शेयर बाजार सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुलता है. प्री-ओपन सेशन 9 बजे से 9:15 बजे तक रहता है. वहीं, वीकेंड पर यानी शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है.

पिछले ट्रेडिंग सेशन का अपडेट

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ. बाजार में चौतरफा बिकवाली से सेंसेक्स 849.37 अंक या 1.04 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 80,786.54 और निफ्टी 255.70 अंक या 1.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,712.05 पर था.लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी बिकवाली देखी गई. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 935.30 अंक या 1.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ 56,766.20 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 362.95 अंक या 2.03 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 17,548.60 पर था.

सेक्टोरल आधार पर ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मेटल, रियल्टी, मीडिया, एनर्जी, प्राइवेट बैंक और इन्फ्रा लाल निशान में बंद हुआ. केवल एफएमसीजी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ.

सेंसेक्स पर लिस्टेड शेयरों में में एचयूएल, मारुति सुजुकी, आईटीसी, टीसीएस और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप गेनर्स थे. सन फार्मा, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, एमएंडएम, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, टाइटन, बीईएल, टेक महिंद्रा और पावर ग्रिड टॉप लूजर्स थे.

इस तरह आज 27 अगस्त को शेयर बाजार बंद रहेगा और अगली ट्रेडिंग गुरुवार 28 अगस्त से शुरू होगी.