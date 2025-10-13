विज्ञापन
Stock Market Holiday: दिवाली के मौके शेयर बाजार खुला रहेगा या बंद? जान लीजिए मुहूर्त ट्रेडिंग का पूरा शेड्यूल

Diwali 2025 Stock Market Holidays: दिवाली का यह समय शेयर बाजार में नई शुरुआत और शुभ संकेत लेकर आता है.अगर आप दिवाली के आसपास ट्रेडिंग या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अपने शेड्यूल में इन डेट्स को जरूर नोट करें.

Stock Market Holiday: दिवाली के मौके शेयर बाजार खुला रहेगा या बंद? जान लीजिए मुहूर्त ट्रेडिंग का पूरा शेड्यूल
Diwali Muhurat Trading 2025: अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो मुहूर्त ट्रेडिंग ज्यादातर सालों में शुभ साबित हुई है.
नई दिल्ली:

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. हर साल दिवाली के मौके पर निवेशक यह जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि शेयर बाजार खुले रहेंगे या बंद? एक तरफ जहाँ हर साल की तरह मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है, वहीं इस बार इसके समय को लेकर भी बदलाव किया गया है, जिसने निवेशकों की कन्फ्यूजन को और बढ़ा दिया हैं.

क्या सामान्य ट्रेडिंग बंद रहेगी? मुहूर्त ट्रेडिंग कब से शुरू होगी और कब खत्म? आइए जानते हैं इस बार के दिवाली त्योहार पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का शेड्यूल क्या कहता है...

शेयर बाजार लगातार चार दिन तक बंद

इस साल दिवाली सीजन में भारतीय शेयर बाजार लगातार चार दिन तक बंद रहने वाले हैं. लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन छुट्टियों के बीच निवेशकों के लिए खास मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading) का मौका भी मिलेगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है.

कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार?

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों ही इस बार दिवाली के मौके पर 19, 21 और 22 अक्टूबर को बंद रहेंगे. इन तीन दिनों के बीच रविवार (19 अक्टूबर) को धनतेरस, 21 अक्टूबर को दिवाली (लक्ष्मी पूजन) और 22 अक्टूबर को बलीप्रतिपदा का त्योहार मनाया जाएगा.

इस दौरान न सिर्फ इक्विटी मार्केट, बल्कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और करंसी डेरिवेटिव मार्केट भी बंद रहेंगे. यानी दिवाली वीकेंड में चार दिनों तक बाजार की हलचल थम जाएगी.

मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 का पूरा शेड्यूल

हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन (Muhurat Trading session) का आयोजन किया जाएगा, जो हिंदू नववर्ष संवत 2082 की शुरुआत को दर्शाता है.NSE और BSE की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक होगी. वहीं, ट्रेड में बदलाव करने का समय 2:55 बजे तक रहेगा.

इस एक घंटे के खास सेशन में किए गए सभी ट्रेड सेटलमेंट ऑब्लिगेशन में शामिल होंगे, यानी यह पूरी तरह वैध ट्रेडिंग सेशन माना जाएगा.

मुहूर्त ट्रेडिंग क्यों है खास?

मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ ट्रेडिंग सेशन नहीं, बल्कि एक शुभ शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है. निवेशक इस दौरान नए साल के लिए लक्ष्मी पूजन के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं.आमतौर पर यह सेशन शाम में होता है, लेकिन इस साल यह दोपहर के समय आयोजित किया जाएगा.

इस दौरान निवेशक इक्विटी, कमोडिटी डेरिवेटिव, करंसी डेरिवेटिव, इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) जैसे कई सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं.

पिछले साल कैसा रहा था मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन

अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो मुहूर्त ट्रेडिंग ज्यादातर सालों में शुभ साबित हुई है. बीते 16 सालों में से 13 बार सेंसेक्स और निफ्टी ग्रीन बंद हुए हैं, भले ही उस दिन ट्रेडिंग वॉल्यूम कम क्यों न रहा हो.2024 की मुहूर्त ट्रेडिंग में भी बाजार में तेजी देखने को मिली थी. सेंसेक्स 335 अंक बढ़कर 79,724 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 99 अंक चढ़कर 24,304 तक पहुंचा था.

आने वाले समय में मार्केट हॉलिडे

दिवाली के बाद भी इस साल कुछ अहम दिन ऐसे हैं जब बाजार बंद रहेंगे .जैसे 5 नवंबर को प्रकाश गुरपुरब श्री गुरु नानक देव जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के चलते शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी.

