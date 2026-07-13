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Stock Market Today: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 650 अंक लुढ़का

आज के कारोबार में मेटल और फाइनेंशियल जैसे सेक्टर के शेयरों में बिकवाली देखी जा रही है, जबकि आईटी शेयरों में निवेशकों का भरोसा बना हुआ है.

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Stock Market Today: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 650 अंक लुढ़का
Stock Market News Today: तेल के महंगे होने से निवेशकों में घबराहट बढ़ गई है, जिसके चलते आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही बड़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं.

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव चलते कच्चे तेल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है.आज यानी 13 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ लाल निशान में खुला. सुबह शुरुआती कारोबार में 9:20 बजे तक सेंसेक्स 652 अंक गिरकर 76,916 और निफ्टी 186 अंक फिसलकर 24,020 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. 

क्रूड ऑयल 4% से ज्यादा उछला, बाजार में मचा हड़कंप

ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के बाद कच्चे तेल (Brent Crude) की कीमतें 4% से ज्यादा उछलकर 79 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, , क्योंकि तेल की सप्लाई रुकने का खतरा पैदा हो गया है. इस डर से दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मच गया है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से निवेशकों में घबराहट बढ़ गई है और बाजार में बिकवाली देखी जा रही है.

मेटल में गिरावट, आईटी और फार्मा में तेजी

आज के कारोबार में कुछ सेक्टर में भारी गिरावट देखी गई, जबकि कुछ ने बढ़त बनाई है. निफ्टी मेटल 1.13% और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1.03% की गिरावट के साथ सबसे ज्यादा नुकसान वाले सेक्टर रहे.निफ्टी कंजम्पशन में भी 0.98% की कमजोरी दर्ज की गई.

दूसरी तरफ, आईटी सेक्टर ने बाजार को सहारा दिया और 0.53% की तेजी दिखाई.साथ ही, फार्मा सेक्टर भी 0.13% की मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में रहा.

क्रूड ऑयल में तेजी से HPCL, BPCL और IOC के शेयर धड़ाम

एक तरफ कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, तो इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है. तेल की बढ़ती कीमतों के चलते आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है; हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) 2.02%, भारत पेट्रोलियम (BPCL) 1.92% और इंडियन ऑयल (IOC) के शेयरों में 1.35% तक की गिरावट देखी गई है.

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