हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर मार्केट की सुस्‍त शुरुआत हुई है. NSE निफ्टी 50 में करीब 55 अंकों की गिरावट देखी गई और ये 24,232 के लेवल पर कारोबार करता दिखा. वहीं BSE सेंसेक्‍स करीब 250 अंकों की गिरावट के साथ 77,477 के स्‍तर पर ट्रेड करता दिखा. कच्‍चे तेल की कीमतों में तेजी असर बाजार पर देखा जा रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते क्रूड ऑयल फिर से 90 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है.

स्पाइसजेट के शेयरों में 1.66% की गिरावट आई, जबकि इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में शुरुआती कारोबार में 1.05% की गिरावट दर्ज की गई.

सुबह GIFT निफ्टी 24,317.50 पर कारोबार करता दिखा था. सोमवार को, भारतीय शेयर बाजार में लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही, जो 24 जुलाई के बाद से सबसे लंबी गिरावट का दौर है. सेंसेक्स 281.09 अंक या 0.36% गिरकर 77,728.16 पर बंद हुआ था, वहीं निफ्टी 50 दोपहर 3:15 बजे के स्तर से और 52.15 अंक गिरकर 78.35 अंक या 0.32% गिरकर 24,287.65 पर बंद हुआ था.

एशियाई शेयर बाजारों में ज्‍यादातर गिरावट देखी गई, हालांकि छुट्टी के बाद बाजार खुलने पर दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 3.04% चढ़ गया. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.38% फिसल गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एएसएक्स 200 सूचकांक लगभग स्थिर रहा और 0.01% बढ़ा.