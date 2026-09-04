Stock Market Today: शेयर बाजार में 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक, सेंसेक्स 500 अंक उछला, निफ्टी 23,900 के पार

भारतीय शेयर बाजार में पिछले चार दिनों से जारी गिरावट पर आज यानी शुक्रवार 4 सितंबर को ब्रेक लग गया. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स-निफ्टी का मूड पॉजिटिव नजर आ रहा है और दोनों इंडेक्स तेजी के साथ खुलकर हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स (BSE Sensex) 515 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ 76,668 के पार निकल गया, जबकि निफ्टी 50 (NIFTY 50) भी 23,923 के स्तर पर पहुंच कर ट्रेड कर रहे हैं.

एशियाई बाजारों में आई तेजी और प्राइवेट कैपेक्स के दमदार के आंकड़ों के दम पर बाजार ने शानदार वापसी की है.

प्राइवेट कैपेक्स में 97% का बड़ा उछाल

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वी के विजयकुमार के मुताबिक, CMIE की ताजा रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में निजी निवेश में रिकॉर्ड 97 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. लंबे समय के बाद प्राइवेट कैपेक्स में इतना बड़ा सुधार देखा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में देश की आर्थिक वृद्धि दर (Economic Growth) के लिए काफी अच्छा संकेत है.

एशियाई और अमेरिकी बाजारों में तेजी का असर

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एशियाई बाजारों में मजबूती देखने को मिली. जापान का निक्केई 1.07 प्रतिशत और हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग 2.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. इससे पहले अमेरिकी बाजारों में भी बढ़त का माहौल रहा, जहां एसएंडपी 500 (S&P 500) में 1.06 फीसदी और नैस्डैक (Nasdaq) में 1.40 फीसदी की तेजी दर्ज की गई.

फेड ने ब्याज दर स्थिर रखने के दिए संकेत

बाजार में आई इस तेजी की एक बड़ी वजह अमेरिकी सेंट्रल बैंक के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर का बयान भी है, जिसमें उन्होंने महंगाई दर कम होने पर अगली बैठक में ब्याज दरें स्थिर रखने का समर्थन किया है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर की बैठक में ब्याज दरें न बढ़ाने के संकेतों से निवेशकों के भरोसा मजबूत हुआ है.