सोना-चांदी धड़ाम! बाजार खुलते ही 3500 रुपये तक गिर गए दाम, यहां चेक करें ताजा भाव 

Gold-Silver Prices Drop: सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट है. मंगलवार 18 अगस्त को बाजार खुलते ही सोने के भाव करीब 1,000 रुपये तक नीचे आ गए, जबकि चांदी में 2,600 रुपये तक की गिरावट देखी जा रही है. सोमवार को दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में 1,800 रुपये तक की बढ़त देखी गई थी, लेकिन मंगलवार को सुबह एक घंटे के भीतर सोने-चांदी के दाम करीब 3,500 रुपये तक गिर गए.
घरेलू मार्केट MCX पर सुबह करीब 9:50 बजे 5 अक्टूबर की डिलीवरी वाला सोना करीब 870 रुपये की गिरावट के साथ 1,55,070 रुपये/10 ग्राम के भाव पर ट्रेड करता दिखा. वहीं 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी में 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है. सुबह करीब 9:50 बजे चांदी 1.09% या 2,598 रुपये की गिरावट के साथ 2,35,450 रुपये/किलो के भाव पर ट्रेड करता दिखा.
सर्राफा बाजार में आज सोने-चांदी के दाम
सर्राफा मार्केट में आज 18 अगस्त को 24 कैरेट सोना 15,589 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 14,290 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 11,692 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है. वहीं, चांदी का भाव 250 रुपये प्रति ग्राम और 2.50 रुपये लाख प्रति किलोग्राम है.
देश के अलग-अलग शहरों में 10 ग्राम 24k सोने की कीमत?
- अहमदाबाद में 24K सोने की कीमत 1,55,580 रुपये प्रति ग्राम है.
- अमृतसर में 24K सोने की कीमत 1,55,680 रुपये प्रति ग्राम है.
- बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,530 रुपये प्रति ग्राम है.
- चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,530 रुपये प्रति ग्राम है.
- दिल्ली में 24K सोने की कीमत 1,55,680 रुपये प्रति ग्राम है.
- हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,530 रुपये प्रति ग्राम है.
- जयपुर में 24K सोने की कीमत 1,55,680 रुपये प्रति ग्राम है.
- कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,530 रुपये प्रति ग्राम है.
- लखनऊ में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,680 रुपये प्रति ग्राम है.
- मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,530 रुपये प्रति ग्राम है.
देश के अलग-अलग शहरों में 1 किलो चांदी की कीमत
- दिल्ली में चांदी की कीमत 249,100 रुपये प्रति किलोग्राम
- जयपुर की बात करें, तो यहां आज चांदी की कीमत 249,100 रुपये प्रति किलोग्राम है.
- कोलकाता में चांदी की कीमत 249,100 रुपये प्रति किलोग्राम है.
- मुंबई में चांदी की कीमत 249,100 रुपये प्रति किलोग्राम है.
- चेन्नई में चांदी 254,100 रुपये प्रति किलो है.
- हैदराबाद में चांदी की कीमत 254,100 रुपये प्रति किलोग्राम है.
- अहमदाबाद में चांदी की कीमत 249,100 रुपये प्रति किलो है.
- अमृतसर में चांदी की कीमत 249,100 रुपये प्रति किलोग्राम है.
- बेंगलुरु में चांदी की कीमत 249,100 रुपये प्रति किलोग्राम है.
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