भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को हरे निशान में खुला. शुरुआती कारोबार में आईटी और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में खरीदारी देखी गई. सुबह करीब 9.28 बजे, सेंसेक्स 189.95 अंक या 0.23 फीसदी की बढ़त के साथ 82,517 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 67 अंक या 0.27 फीसदी की बढ़त के साथ 25,294.35 पर कारोबार कर रहा था. ब्रॉडकैप सूचकांकों में, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.35 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.47 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई.

सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी आईटी 0.93 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 0.28 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी 0.12 फीसदी, निफ्टी मेटल 0.93 फीसदी और निफ्टी रियलिटी 0.20 फीसदी की बढ़त में थे. निफ्टी ऑटो 0.10 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.47 फीसदी, निफ्टी फार्मा 0.30 फीसदी और निफ्टी मीडिया 0.02 फीसदी की गिरावट में कारोबार कर रहे थे.

लार्ज कैप और स्‍मॉल कैप का प्रदर्शन

बाजार जानकारों ने कहा, 'पिछले एक वर्ष के बाजार प्रदर्शन से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लार्ज कैप का प्रदर्शन बेहतर रहा (निफ्टी 1.05 फीसदी ऊपर) और स्मॉल कैप का प्रदर्शन कम रहा (निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 4.77 फीसदी नीचे). पीएसयू बैंकों का प्रदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा (निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 16.77 फीसदी ऊपर) और आईटी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा (निफ्टी आईटी 16.5 फीसदी नीचे).'

उन्होंने आगे कहा, 'इन रुझानों में एक सामान्य विशेषता मूल्यांकन है. आईटी स्टॉक, विशेष रूप से लार्ज कैप को बाजार द्वारा अधिक मूल्यवान माना जाता है क्योंकि वे कई प्रतिकूल परिस्थितियों और कुछ मजबूत संरचनात्मक मुद्दों का सामना कर रहे हैं.'

जानकारों ने बताया कि दूसरी ओर, पीएसयू स्टॉक अच्छे विकास और मजबूत बैलेंस शीट के बावजूद बहुत कम मूल्यांकन पर कारोबार कर रहे हैं. मूल्यांकन में इस विसंगति को बाजार द्वारा ठीक कर दिया गया है. यह रुझान जारी रहने की संभावना है.

इस बीच, सेंसेक्स पैक में एचसीएल टेक, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, इंफोसिस और बीईएल टॉप गेनर्स थे. वहीं, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, एसबीआई और टाइटन टॉप लूजर्स थे.

ग्‍लोबल मार्केट से अच्‍छे संकेत

अमेरिकी मार्केट में पिछले ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोंस 1.29 फीसदी या 587.98 अंक की बढ़त के साथ 46,067.58 पर बंद हुआ. वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 102.21 अंक या 1.56 फीसदी की तेजी के साथ 6,654.72 और नैस्डेक 490.18 अंक या 2.21 फीसदी की तेजी के साथ 22,694.61 पर हरे निशान में बंद हुआ.

एशियाई बाजार सुबह के कारोबार में मिलेजुले रहे. चीन का शंघाई इंडेक्स 0.21 फीसदी की बढ़त में रहा. जापान का निक्केई 1.43 फीसदी की गिरावट में रहा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.60 फीसदी की बढ़त में कारोबार कर रहा था, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.54 फीसदी की गिरावट में रहा.

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 13 अक्टूबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 240.10 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,333.42 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.