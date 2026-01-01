देश की महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और देश के अग्रणी इस्पात उत्पादकों में से एक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने दिसंबर 2025 के दौरान 2.1 मिलियन टन (MT) (अनंतिम) की विक्रय दर्ज करके एक और उपलब्धि हासिल की है. यह दिसंबर 2024 में हासिल की गई 1.5 मिलियन टन की बिक्री की तुलना में लगभग 37% की भारी वृद्धि है.

यह दिसंबर महीने के लिए कंपनी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इस दौरान कंपनी ने विभिन्न उत्पाद श्रेणियों और बिक्रय माध्यमों में नए कीर्तिमान स्थापित किए, साथ ही इन्वेंट्री (स्टॉक) में भी महत्वपूर्ण कमी आई है. यह प्रदर्शन सेल द्वारा ग्राहकों को समय पर डिलीवरी देने पर फोकस करने की वजह से रहा. सेल हाल के दिनों में नए उत्साह के साथ ब्रांडिंग पहलों पर भी जोर दे रहा है.

FY26 में बनी हुई है तेज ग्रोथ

दिसंबर महीने के दौरान इस शानदार प्रदर्शन ने सेल को वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY'26) में अपनी विकास गति को बनाए रखने में मदद की है. अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान कुल बिक्री मात्रा 14.7 मिलियन टन (अनंतिम) तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (CPLY) की 12.6 मिलियन टन की तुलना में लगभग 17% की वृद्धि है. घरेलू बाजार में बनाए गए रिकॉर्ड के अतिरिक्त, निर्यात मात्रा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वैश्विक स्तर पर सेल की बढ़ती उपस्थिति को रेखांकित करती है.

यह निरंतर सुधार, सेल की मजबूत बाजार उपस्थिति, ग्राहक-केंद्रित पहलों और परिचालन उत्कृष्टता को उजागर करता है. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में, सेल की यह रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां कंपनी की न केवल भारत के अग्रणी इस्पात निर्माताओं में इसकी स्थिति मजबूत करती हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी शीर्ष इस्पात कंपनियों के बीच भी, सेल को एक उच्च पायदान पर ले जाने की उम्मीद दिलाती है.

डिफेंस सेक्‍टर में अहम रोल

सेल देश के आधारभूत ढांचे के लिए 'हाई-ग्रेड स्टील' और रक्षा क्षेत्र के लिए 'स्पेशल क्वालिटी स्टील' की महत्वपूर्ण आपूर्ति कर रहा है. पिछले कुछ सालों में सेल ने भारतीय नौसेना के लिए INS विक्रांत, INS नीलगिरी, INS उदयगिरी, INS हिमगिरी, INS विंध्यगिरी, INS सूरत, INS अजय, INS निस्तार और INS अरनाला समेत अन्य युद्धपोतों के निर्माण हेतु स्पेशल ग्रेड स्टील उपलब्ध कराया है. इसी क्रम में, सेल ने मिजोरम में 51 किलोमीटर लंबी बैराबी-सैरांग रेलवे परियोजना के लिए 15,000 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील उत्पादों की आपूर्ति भी की है. सेल देश के आधारभूत संरचना के विकास और रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने पर लगातार फोकस करते हुए, क्वालिटी स्टील का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहा है.