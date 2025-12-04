विज्ञापन

शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, एडल्ट फिल्म बनाने के कमेंट पर पूछा- रोल चाहिए क्या?

पोस्ट में राज कुंद्रा ने आगे लिखा, कुछ लोगों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, यह सोचकर कि वे मुझे तोड़ सकते हैं, लेकिन वे भूल गए कि वाहेगुरु की शक्ति हर दुनियावी ताकत से ऊपर है

शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने ट्रोलर्स को किया Troll
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिज़नेसमैन राज कुंद्रा ने X पर एक ट्रोल पर तीखा जवाब दिया है, जिसने उनकी लेटेस्ट पोस्ट पर 'एडल्ट मूवीज़' के बारे में कमेंट किया था. कपल के खिलाफ चल रहे 60 करोड़ रुपये के फ्रॉड केस के बीच, राज ने गुरुवार को X पर एक लंबा नोट लिखा, जिसमें कहा गया: "मैं झुका नहीं. मैंने रिश्वत नहीं दी. और तभी नकाब उतर गए."पोस्ट में राज कुंद्रा ने आगे लिखा, "कुछ लोगों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, यह सोचकर कि वे मुझे तोड़ सकते हैं, लेकिन वे भूल गए कि वाहेगुरु की शक्ति हर दुनियावी ताकत से ऊपर है. मैं सच में, सच दा असरा के साथ खड़ा हूं. अब खुद से पूछो... तुम कहां खड़े हो?"

इसके तुरंत बाद, एक यूज़र ने उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा, "भाई जाओ यार, नई एडल्ट मूवीज़, सीरीज़ वगैरह बनाओ." यूजर ने कुंद्रा के एडल्ट कंटेंट प्रोडक्शन से जुड़े पिछले विवादों को लेकर व्यंग्य करते हुए ऐसा लिखा और उन्हें ट्रोल किया.

कुंद्रा ने इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया. इसके बजाय, उन्होंने एक तीखे वन-लाइनर में जवाब दिया: "आपको रोल चाहिए? "

2021 का मामला

राज कुंद्रा को 2021 में मोबाइल ऐप के ज़रिए एडल्ट कंटेंट बनाने और बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने मुंबई की आर्थर रोड जेल में दो महीने बिताए. दिसंबर 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने के बाद एंटीसिपेटरी बेल दे दी थी.

अभी, राज कुंद्रा और उनकी पत्नी, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, एक और लीगल केस का सामना कर रहे हैं. मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और बिजनेसमैन दीपक कोठारी द्वारा फाइल की गई 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और फ्रॉड की शिकायत के सिलसिले में कपल की जांच कर रही है.

