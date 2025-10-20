विज्ञापन
सेंसेक्स-निफ्टी का सालाना हिसाब, जानें किन शेयरों ने कराई सबसे ज्यादा कमाई, किसने निकाला दिवाला

पिछली दीवाली से लेकर अब तक बेंचमार्क निफ्टी 50 ने करीब 6 फीसदी की बढ़त दर्ज की है. सभी प्रमुख सूचकांकों में निफ्टी बैंक ने सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए 12 प्रतिशत का लाभ पहुंचाया है.

सम्वत 2082 की शुरुआत के साथ ही शेयर बाजार ने पिछले एक साल में मिश्रित लेकिन सकारात्मक रुख दिखाया है. पिछली दीवाली से लेकर अब तक बेंचमार्क निफ्टी 50 ने करीब 6 फीसदी की बढ़त दर्ज की है. सभी प्रमुख सूचकांकों में निफ्टी बैंक ने सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए 12 प्रतिशत का लाभ पहुंचाया है. 

इस दौरान मिडकैप शेयरों में हल्की तेजी देखने को मिली, हालांकि छोटे शेयरों का प्रदर्शन कमजोर रहा. निफ्टी मिडकैप 100 करीब 5% ऊपर दर्ज किया गया, तो निफ्टी स्मॉलकैप 250 में 4% की गिरावट आई. गौर करने की बात ये है कि  सेंसेक्स और निफ्टी सितंबर 2024 में बने लाइफटाइम हाई रिकॉर्ड के करीब फिर से पहुंच चुके हैं.

ऑटो-PSU बैंक आगे, IT-एनर्जी पिछड़े

सेक्टर वाइज इंडेक्स में इस साल बड़ा अंतर देखने को मिला. निफ्टी ऑटो (16%), निफ्टी पीएसयू बैंक (14%) और निफ्टी मेटल (9%) टॉप परफॉर्मर सेक्टर साबित हुए. दूसरी तरफ निफ्टी आईटी (-13%), निफ्टी एनर्जी (-10%) ने सबसे ज्यादा निराश किया.  निफ्टी रियल्टी (-6%), निफ्टी एफएमसीजी (-4%) और निफ्टी फार्मा (-2%) का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा. 

किस सेक्टर में कौन चमका, कौन रहा फीका  

सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सेक्टरों में देखें तो ऑटो सेक्टर में मारुति सुजुकी (48%), पीएसयू बैंकों में इंडियन बैंक (32%) और मेटल्स में लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी (36%) सबसे मजबूत बनकर उभरे. 

आईटी सेक्टर में गिरावट से सबसे तगड़ा झटका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को लगा. इसके शेयर माइनस -25% घाटे में रहे. हालांकि कोफॉर्ज (14%) जैसी कंपनियों ने थोड़ी राहत प्रदान की.

फार्मा सेक्टर में लॉरस लैब्स (83%) ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया जबकि पीरामल फार्मा (-28%) ने लोगों को बड़ा झटका दिया. 

FMCG सेक्टर की बात करें तो प्रमुख गिरावट वाले शेयरों में कोलगेट पामोलिव माइनस -25% और वरुण बेवरेजेस माइनस -23% सबसे आगे रहे.

निफ्टी-50 के टॉप गेनर्स

बजाज फाइनेंस – 55%
मारुति सुजुकी – 48%
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स – 45%
इंटरग्लोब एविएशन – 44%
आइशर मोटर्स – 44%

निफ्टी-50 के टॉप लूजर्स

ट्रेंट – 32%
टीसीएस – 25%
इन्फोसिस – 18%
टाटा मोटर्स (PV) – 21%
एनटीपीसी – 16%

मिडकैप टॉप गेनर्स

एलएंडटी फाइनेंस - 82%
फोर्टिस हेल्थकेयर - 74%
मुथूट फाइनेंस - 72%
वन97 कम्युनिकेशन - 69%
बीएसई - 67%

मिडकैप टॉप लूजर्स

सोना BLW (-33%)
टाटा टेक्नोलॉजीज (-32%)
ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स (-30%)
आरवीएनएल (-30%)
इंडसइंड बैंक (-29%)

स्मॉलकैप टॉप गेनर्स

एथर एनर्जी (129%)
फोर्स मोटर्स (123%)
ऑथम इन्वेस्टमेंट (91%)
लॉरस लैब्स (83%)
मणप्पुरम फाइनेंस (81%)

स्मॉलकैप टॉप लूजर्स

तेजस नेटवर्क्स (-56%)
प्राज इंडस्ट्रीज (-54%)
वेदांत फैशन (-51%)
अकुम ड्रग्स (-45%)
ब्रेनबीज सॉल्यूशन (-42%)

(व्राथिक जैन और शुभायन भट्टाचार्य की रिपोर्ट)

