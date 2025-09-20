केंद्रीय वाणिज्‍य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को उद्योग संघों के साथ "मेक इन इंडिया और अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार 2.0" विषय पर चर्चा की. इस दौरान गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, वो करते हैं. उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी ने 15 अगस्‍त को दिवाली गिफ्ट देने का वादा किया था. यह 22 सितंबर से लागू होगा. उन्‍होंने इंडस्‍ट्री से अपील की कि जीएसटी दर में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं. साथ ही कहा कि दुनिया भारत की ताकत समझती है और अन्‍य देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे यकीन है कि आप सभी 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएंगे. इससे मांग और अर्थव्‍यवस्‍था को बढ़ावा मिलेगा और हमें निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी. उन्‍होंने कहा कि कई उद्योगों ने इसका लाभ देना शुरू कर दिया है. ऑटो सेक्टर ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है.

कई चीजें सस्‍ती, ग्राहकों तक पहुंचाएं लाभ: गोयल

जीएसटी दरों में यह एक बड़ी कटौती है. इसके कारण दूध, दूध से बने उत्पाद, कागज, घड़ियां, कपड़े, जूते, कागज, चश्मे से लेकर स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसी कई चीजें सस्‍ती हो गई हैं.

उन्‍होंने कहा कि मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप जीएसटी दर में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं. हमें इंडस्‍ट्री पर भरोसा है और प्रधानमंत्री आप सब पर शत प्रतिशत विश्वास करते हैं.

जन विश्वास अधिनियम को लेकर भी बोले केंद्रीय मंत्री

गोयल ने कहा कि जब कैबिनेट में जन विश्वास बिल पर चर्चा हुई तो मुझे डांट लगी क्योंकि हमने इतने कम प्रावधानों को अपराध से मुक्त क्यों किया. मैंने पीएम से वादा किया है कि हम 1000 और प्रावधानों को अपराधमुक्त करेंगे.

उन्‍होंने बताया कि 500 और प्रावधानों की पहचान पहले ही की जा चुकी है, जिन्हें संबंधित मंत्रालयों द्वारा अपराधमुक्त करने पर विचार चल रहा है.

दुनिया भारत की ताकत को समझती है: पीयूष गोयल

साथ ही उन्‍होंने कहा कि दुनिया भारत की ताकत समझती है. दुनिया के अलग-अलग देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं.

उन्‍होंने कहा कि थोड़ा बहुत हमारे टैलेंट से डरते भी हैं. उससे भी हमें आपत्ति नहीं है. हमारा टैलेंट भारत आकर यहां इनोवेट करे, यहां डिजाइन करें. हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी.

भारत-यूएई व्यापार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा

उन्‍होंने कहा कि भारत-यूएई मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत-यूएई द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है. हमने यूएई के साथ गैर-तेल और अलौह धातुओं के व्यापार में अगले 3-4 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. यूएई हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है.

साथ ही बताया कि यूएई में 2027 की शुरुआत में एक भारत मार्ट स्थापित किया जाएगा. इससे विशेष रूप से एमएसएमई को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल करने में मदद मिलेगी. एक नाज़ुक अर्थव्यवस्था आज शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई है.

उन्‍होंने कहा कि हम 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे.

अगले महीने बनकर तैयार हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट

उन्‍होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट अगले महीने बनकर तैयार हो जाएगा. मुझे बताया गया है कि अगले महीने की 30 तारीख तक बन जाएगा. साथ ही उन्‍होंने बताया कि इस महीने के अंत तक मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बन जाएगा.

उन्‍होंने कहा कि देश में बुलेट ट्रेन शुरू हो रही है, जो भविष्य में और अधिक बुलेट ट्रेनों का आधार होगा.

