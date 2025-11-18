विज्ञापन
PhysicsWallah IPO Listing

PhysicsWallah IPO Listing: गंगा-यमुना-सरस्‍वती के संगम वाले शहर प्रयागराज अलख पांडेय की एड-टेक कंपनी PhysicsWallah की आज शेयर मार्केट में एंट्री हो रही है. कुछ देर में कंपनी के शेयर NSE और BSE पर लिस्ट होंगे. निवेशकों को इसकी अच्‍छी लिस्टिंग होने की उम्‍मीद है. इसके प्राइस बैंड 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर के भाव से लोगों ने इस कंपनी के शेयरों पर दांव लगाया है. ग्रे मार्केट प्राइस (PhysicsWallah IPO GMP) के अनुसार इसकी लिस्टिंग 14 रुपये के प्रीमियम पर होने की उम्‍मीद की जा रही है.

PhysicsWallah ने IPO के जरिये 3480.71 करोड़ रुपये जुटाने का प्‍लान  है. कंपनी आईपीओ के जरिए 28.45 करोड़ फ्रेश शेयर जारी की है. वहीं, ऑफर फार सेल के तहत कंपनी ने 3.49 करोड़ शेयर जारी किए हैं. इसका प्राइसबैंड कंपनी ने 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर रखा था और एक लॉट 137 शेयरों का था. यानी अपर प्राइस बैंड पर निवेशकों को 14,933 रुपये लगाने पड़े. हालांकि अपने इंप्‍लॉइज को PhysicsWallah ने 10 रुपये/शेयर की छूट दी थी. यानी उन्‍हें 1,370 रुपये कम लगाने पड़े.  

रिटेल निवेशकों के लिए PhysicsWallah का आईपीओ 10 नवंबर को खुल गया था और निवेशकों के पास 13 नवंबर तक दांव लगाने का मौका था. तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान ये आईपीओ 1.92 गुना सब्सक्राइब किया गया था. रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 1.14 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में 2.86 गुना और एनआईआई कैटगरी में 0.51 गुना सब्सक्राइब किया गया था. आईपीओ से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 1562.85 करोड़ रुपये जुटाए थे.


 

