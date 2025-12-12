विज्ञापन
NSE ने निवेशकों से अपील की है कि वे इन 5 में से किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा स्टॉक मार्केट में गारंटीड रिटर्न देने वाली स्कीम या प्रोडक्ट को सब्सक्राइब न करें, क्योंकि यह गैरकानूनी है. 

Share Market Alert: डूब जाएंगे पैसे! 'सोशल मीडिया पर इन 5 लोगों से न लें ज्ञान', NSE की ये चेतावनी नहीं मानी तो बुरे फंसेंगे
Share Market Alert: शेयर मार्केट में निवेश जरा संभल के

शेयर मार्केट (Share Market) में पैसे लगाना जोखिम भरा होता है. अगर आपने सही रणनीति नहीं अपनाई, सही निवेश नहीं किया तो आपका मोटा पैसा यहां डूब सकता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों फिनफ्लुएंसर और मार्केट एक्‍सपर्ट 'पैदा' हो गए हैं, जो बिना सही जानकारी रखे, बिना रिसर्च और एनालिसिस के ही शेयर मार्केट में निवेश की सलाह देने लगे हैं. SEBI ऐसे लोगों से सावधान रहने की चेतावनी देता रहता है. अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने भी कुछ ऐसे ही लोगों के प्रति निवेशकों को सावधान रहने को कहा है. NSE ने बिना अनुमति के निवेशकों को सलाह देने वाले 5 लोगों के बारे में चेतावनी जारी की है. इनमें कृष्णम राजू, प्रतिबान, पूजा शर्मा, अमन और एम अमित शामिल हैं.

गारंटीड रिटर्न का दावा हो सकता है फेल 

NSE ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि ये लोग निवेशकों को उनका ट्रेडिंग अकाउंट्स संभालने का वादा करते हैं और गारंटीड रिटर्न का वादा करते हैं. साथ ही, ये सभी डब्बा ट्रेडिंग जैसी गैरकानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं और यूट्यूब चैनलों जैसे प्रॉफिट ट्रेडिंग, ट्रेड रूम ऑफिशियल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर के जरिए काम करते हैं.

एनएसई ने निवेशकों से अपील की है कि वह किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा स्टॉक मार्केट में गारंटेड रिटर्न देने वाली स्कीम या प्रोडक्ट को सब्सक्राइब न करें, क्योंकि यह गैरकानूनी है. 

'ट्रेडिंग से जुड़ी जानकारी शेयर न करें'

निवेशकों को सलाह दी गई है कि वह अपनी ट्रेडिंग जानकारी, जैसे कि यूजर आईडी और पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर न करें. यह भी ध्यान रखें कि ये लोग या संस्था एनएसई के किसी भी रजिस्टर्ड मेंबर के सदस्य नहीं हैं और न ही वे एनएसई के अधिकारिक व्यक्ति हैं.

पिछले महीने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने भी निवेशकों को एक गैरकानूनी संस्था के बारे में चेतावनी दी थी, जो निवेश और ट्रेडिंग की सिफारिशें दे रही थी और नागरिकों से फंड्स इकट्ठा कर रही थी.

BSE ने किसके खिलाफ किया था सावधान?

बीएसई ने नवंबर में EZ Invest के खिलाफ लोगों को सावधान किया था. इसने एक सर्कुलर में कहा था, 'ईजेडइन्वेस्ट नामक संस्था बिना सेबी या बीएसई रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रही है और निवेशकों से पैसे ले रही है, ताकि वे विभिन्न सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर सकें.' 

एक्सचेंज ने कहा कि यह कंपनी हमारी पंजीकृत सदस्य नहीं है, और निवेशकों को सलाह दी गई कि वह किसी भी सलाहकार के साथ काम करने से पहले उनके पंजीकरण को जरूर चेक करें. 

