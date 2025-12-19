विज्ञापन
Meesho Share Price: सिर्फ 7 दिन में पैसे डबल! लेकिन आज 7% तक लुढ़के शेयर, निवेशकों को क्या करना चाहिए?

Meesho Share Price: मीशो का शेयर केवल 7 ट्रेडिंग सेशन में अपने इश्यू प्राइस 111 रुपए से लगभग 110% बढ़ गया है. गुरुवार को कंपनी के शेयर इंट्राडे में अपने ऑल-टाइम हाई 254.40 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गए थे.

Meesho Stock Price: इस स्टॉक ने 10 दिसंबर को NSE पर 162.50 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट होकर मार्केट में जबरदस्त शुरुआत की थी.
नई दिल्ली:

हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म Meesho के शेयरने आज यानी शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को निवेशकों को निराश कर दिया. कंपनी के शेयर में शुक्रवार को तेज गिरावट देखने को मिली. लगातार चार दिन की तेजी के बाद Meesho का शेयर एक ही दिन में करीब 7 प्रतिशत तक टूट गया, जिससे इसका मार्केट वैल्यू 1 ट्रिलियन रुपये के पार पहुंचने के बाद दबाव में आ गया.कारोबार के दौरान शेयर 218.9 रुपये तक फिसल गया, जो इस महीने 12 दिसंबर के बाद की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट रही. बाद में शेयर कुछ संभला लेकिन फिर भी बाजार खुलने के कुछ घंटों बाद तक यह करीब 4 प्रतिशत से ज्यादा नीचे कारोबार कर नजर आया.

बीते 7 दिनों में  110% की तेजी

बता दें  कि Meesho का स्टॉक केवल 7 ट्रेडिंग सेशन में अपने इश्यू प्राइस 111 रुपए से लगभग 110% बढ़ गया है. Meesho के शेयर गुरुवार को इंट्राडे में अपने ऑल-टाइम हाई 254.40 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गए. हालांकि, बाद में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन ओवरऑल यह लगभग 8 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 233.53 रुपए प्रति शेयर पर बंद हुआ.

Meesho का जबरदस्त आगाज 

इस स्टॉक ने 10 दिसंबर को NSE पर 162.50 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट होकर मार्केट में जबरदस्त शुरुआत की थी, जो IPO प्राइस से लगभग 46 फीसदी ज्यादा था. कंपनी के 5,421 करोड़ रुपए के IPO को 79 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था. डेब्यू के बाद केवल 7 सेशन में ही यह स्टॉक अपने IPO प्राइस से 110% फीसदी और लिस्टिंग प्राइस से 57 फीसदी ऊपर चढ़ गया है.

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

शानदार रैली के बावजूद एनालिस्ट्स ने सावधानी बरतने की सलाह दी है. उनके मुताबिक, भले ही Meesho एक मजबूत लॉन्ग-टर्म बिजनेस है, लेकिन तेज रैली के बाद मौजूदा कीमत आगे चलकर रिस्क रिवॉर्ड को आकर्षक नहीं बनाती है. कंपनी की ग्रोथ स्टोरी भरोसेमंद है, लेकिन इतनी ज्यादा कीमत पर शेयर खरीदने से एग्जीक्यूशन रिस्क और इस बात का पूरा ध्यान नहीं रखा जाएगा कि कंपनी को अभी भी नुकसान हो रहा है.

एनालिस्ट्स के मुताबिक, Meesho के फंडामेंटल्स में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन वैल्यूएशन एक बड़ा रिस्क है. मजबूत IPO सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग के बाद तेजी से हुई बढ़ोतरी से पता चलता है कि उम्मीदें फंडामेंटल्स से आगे निकल गई होंगी. इसे देखते हुए ज्यादा आकर्षक कीमत का इंतजार करना बेहतर रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है.

मौजूदा समय में इन्वेस्टर्स का फोकस हेडलाइन ग्रोथ से हटकर डिलीवरी पर होना चाहिए. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि Meesho कितने असरदार तरीके से अपने ऑपरेशन्स को टिकाऊ प्रॉफिटेबिलिटी में बदलता है.

