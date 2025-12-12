EPFO: आपके PF अकाउंट में एक साल में कितना आया ब्याज? घर बैठे 1 मिनट में ऐसे करें चेक, ये है सबसे आसान तरीका

EPFO Update:अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. पीएफ एक ऐसी सेविंग है जो धीरे धीरे बड़ा फंड बन जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं देख पाते कि उनके पीएफ अकाउंट में हर साल कितना ब्याज जुड़ रहा है. अच्छी बात ये है कि अब आप घर बैठे, सिर्फ 1 मिनट में अपना पीएफ बैलेंस और ब्याज दोनों आसानी से चक कर सकते हैं.

खबर ये है कि सरकार नए वित्त वर्ष में ब्याज दर बढ़ाने पर भी सोच रही है, जो करोडो़ं कर्मचारियों के लिए राहत की बात हो सकती है.

PF पर कितनी ब्याज दर मिल रही है?

EPFO ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर तय की है. ये दर पिछले साल भी इतनी ही थी. साल भर के दौरान जो भी रकम आपके पीएफ अकाउंट में जमा होती है, उस पर यह ब्याज वित्त वर्ष खत्म होने पर जोड़ दिया जाता है.अगले साल की ब्याज दर पर फैसला फरवरी 2026 के आसपास होने वाली EPFO की बैठक में लिया जा सकता है.

फिलहाल पीएफ स्कीम में आने की सैलरी की सीमा 15000 रुपये है. मतलब जिसकी बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर 15000 तक हो, उसके लिए पीएफ में शामिल होना जरूरी है.सरकार इस सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि ज्यादा कर्मचारियों को भविष्य में बेहतर पेंशन का फायदा मिल सके.

सैलरी से पीएफ कैसे और कितना कटता है?

सैलरी से पीएफ की कटौती बिल्कुल आसान तरीके से होती है.

कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 12 प्रतिशत पीएफ में जाता है.

कंपनी भी 12 प्रतिशत देता है, लेकिन उसका हिस्सा दो भागों में बंटता है.

एक हिस्सा पेंशन स्कीम में जाता है और बाकी पीएफ में जोड़ दिया जाता है.

घर बैठे ऐसे चेक करें अपना PF बैलेंस

पीएफ बैलेंस चेक करना अब बेहद आसान हो गया है. इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है.ये आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल, मैसेज या ऐप के जरिये पता कर सकते हैं.

अगर आपका मोबाइल नंबर UAN से जुड़ा है तो 011-22901406 पर मिस्ड कॉल करें. कुछ ही सेकंड में आपके फोन पर SMS आ जाएगा जिसमें आपका PF बैलेंस लिखा होगा.

फोन के मैसेज बॉक्स में EPFOHO UAN ENG टाइप करके 7738299899 पर भेजें. चाहें तो अपनी पसंद की भाषा भी चुन सकते हैं.

उमंग ऐप खोलें, EPFO वाला सेक्शन चुनें और View Passbook पर क्लिक करें. UAN और OTP डालते ही पूरी PF पासबुक आपके सामने खुल जाएगी. जिसमें साल भर का ब्याज और मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन डिटेल में देख सकते हैं.

पीएफ आपकी सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट में से एक है. इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपके पीएम खाते में कितना पैसा जमा हो रहा है और कितना ब्याज मिल रहा है.